Magaly Medina advierte a Pamela Franco por audio de Christian Cueva minimizando a la hija de López: “Ojalá no pase con tu hija”

Magaly Medina advierte a Pamela Franco por audio de Christian Cueva minimizando a la hija de Pamela López. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Este 10 de marzo, durante su programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina se mostró visiblemente conmocionada tras escuchar el audio que Pamela López presentó en El Valor de la Verdad. En este audio, Christian Cueva minimizaba a la hija de López, quien había sido parte de su vida desde que él se casó con la madre de la joven.

Magaly no pudo evitar expresar su asombro y desaprobación ante las palabras del futbolista, calificando el incidente como una muestra de la falta de valores y empatía de Cueva. Además, Medina aprovechó para lanzar una fuerte advertencia a Pamela Franco, la actual pareja de Cueva, sugiriendo que ella podría estar expuesta a vivir una situación similar con su hija.

En el programa, Pamela López reveló como Cueva, en una conversación, le decía a la hija de ella, que en ese momento tenía alrededor de 17 o 18 años, que ella “no era nada”. Según las palabras de Magaly Medina, este tipo de actitud es totalmente inaceptable, especialmente considerando que Cueva había sido una figura paternal para la joven desde que ella tenía solo ocho años.

“Tú no eres nada”, le dijo Cueva a la hija de Pamela, quien había crecido bajo su techo, creyendo que Cueva la veía como parte de su familia. Esta actitud fue descrita por Medina como denigrante y como una clara muestra de la falta de valores y respeto hacia una joven que había considerado a Cueva como una figura paterna.

“Cuando tú te casas con una mujer que tiene hijos, esos hijos pasan a ser parte de tu vida. Si amas a una mujer, amas todo lo que trae consigo. ¿Cómo puedes decirle a una criatura de 17 años que no es nada? Esa es la peor falta de empatía”, expresó Magaly Medina, visiblemente molesta por la actitud de Cueva. Para ella, este tipo de comentarios reflejan la verdadera personalidad del futbolista y el nivel de su falta de consideración hacia las personas que han sido importantes en su vida.

Magaly Medina advierte a Pamela Franco sobre Christian Cueva

Medina también destacó que, a pesar de la situación con la hija de Pamela López, lo que más le sorprendió fue la actitud de Cueva hacia una joven a la que él había considerado parte de su familia durante años. “Tú has estado ahí desde que ella tenía ocho años. Has sido su imagen paterna. Le has dado tu afecto y luego, de repente, le dices que no es nada. ¿Cómo se puede hacer eso?”, expresó la conductora, mostrando su indignación por la crueldad de las palabras de Cueva.

El audio en cuestión dejó a Magaly sorprendida y preocupada por la falta de valores en la figura de Cueva. “Este tipo de comportamiento muestra el nivel de este hombre. No hay empatía, no hay respeto”, afirmó Medina, añadiendo que este tipo de actitudes deberían ser señales de alerta para quienes aún lo apoyan.

“Ojalá que Pamela Franco no termine viviendo lo mismo con su hija”, dijo Magaly, en una clara advertencia hacia la actual pareja de Cueva. Según la conductora de ATV, si Cueva fue capaz de tratar así a la hija de Pamela López, no hay garantías de que no repita esa actitud con la hija de Franco en el futuro. “Si lo hizo con una joven que él mismo crio como hija, ¿por qué no lo haría con la hija de Pamela Franco?”, agregó la conductora.

“Si vas a asumir una relación, asumes todo lo que viene con ella, incluidos los hijos de tu pareja. No puedes simplemente desechar a una persona que ha formado parte de tu vida y de tu hogar”, comentó Medina.

