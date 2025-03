La curiosa estrategia de la primer puesto de Derecho en el examen de admisión a San Marcos: “La clave es comer pan duro”

Bomberos no seguirán en el incendio que lleva casi 7 días ardiendo en el centro de Lima: “Nosotros nos vamos mañana a las 6 p.m.” Brigadier general Alfonso Panizo indicó que recién acaban de llegar al centro del siniestro, pero se requiere la demolición de los edificios quemados. “Si la gente que tiene que hacer su trabajo no lo hace, nosotros no podemos hacer más”, lamentó