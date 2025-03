Abencia Meza espera recuperar su libertad este año para volver a los escenarios: “Lo único que sé hacer es cantar”

Abencia Meza reaparece en reportaje de Día D y asegura ser inocente. ATV

Recientemente, apareció en el adelanto de Día D, donde se reencontraron con la cantante dentro de la cárcel y ella continúa gritando su inocencia y espera pronto volver a respirar el aire de la libertad. Sin embargo, también concedió una entrevista a Trome, donde se refirió más a detalle a su deseo de salir pronto.

En conversación con el mencionado medio, la recordada ‘Reina de las parranditas’, mencionó que ella puede apelar al famoso 2x1, con el que reducirían su sentencia de 30 años a tan solo 15, que son las que ya tiene en la cárcel.

“Ya hice beneficios y me negaron, apelé y estoy esperando la apelación porque a mí la ley me ampara con el dos por uno, pues ya tengo tiempo aquí (15 años) al margen de que el Tribunal Constitucional me dio fundada la Resolución, los magistrados a veces se ciegan”, mencionó indignada al inicio.

El Poder Judicial sentenció a Abencia Meza a 30 años de prisión por ser la autora intelectual del asesinato de la querida cantante Alicia Delgado. (Poder Judicial)

Más adelante, mencionó que muchas veces las autoridades aseguran que todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo que aseguró que ella no tiene culpas, por lo que no debería estar pasando tantos años en pena.

“Cuando veo la televisión y escucho al ministro decir que hasta que no se compruebe lo contrario uno es inocente, me pregunto por qué no piensan en nosotras (internas) así, en mí que soy inocente y nos evitan tantos años de pena. Las que tenemos penas altas pedimos una revisión del expediente y también lo pido por mis compañeras, tal vez una conmutación de pena porque somos mujeres, somos madres que hemos dejado nuestros hijos en casa”, agregó.

Ante estas declaraciones, fue consultada sobre si esperaba recuperar su libertad este año y fue muy clara al decir que sí. “Si de Dios dependiera...sé que será así porque ya me toca”, mencionó con deseos de que esto se cumpla pronto.

Abencia Meza espera quedar libre este año para volver a los escenarios: “Lo único que sé es cantar”

Quiere volver a los escenarios

Abencia Meza confiesa que ha aprendido con los errores y con los años, por lo que considera que ahora es una persona completamente diferente. Asegura que está tranquila y que todo lo malo lo ha enmendado, por lo que reconoce lo bueno de lo malo y las emociones no le ganan al momento de tomar decisiones.

“Tengo paz en mi corazón, tranquilidad, mis errores todos los días los enmiendo, hoy sé diferenciar lo bueno y lo malo, sé manejar mis emociones”, agregó al respecto.

Alicia Delgado grabó un video días antes de su asesinato, en el que expresaba su temor y acusaba a Abencia Meza si algo le pasaba. (Andina)

Abencia se encuentra confiada en que pronto obtendrá la libertad, por eso, sueña con el momento en el que pueda salir a abrazar a su madre y su hijo. Menciona que quiere pasar los últimos momentos con ella. “Correría a abrazar a mi madre y a mi hijo, quedarme tiempo con ellos, pasar la noche juntos. Mi mamá está vieja y quisiera estar a su lado, cambiarle los pañales, ojalá Dios lo permita”, acotó emocionada.

De darse la tan ansiada libertad, Abencia Meza sueña con volver a los escenarios y así volver a cantar junto a su público. El deseo de retomar su carrera artística está latente y afirma que es lo que sabe hacer. “Sí (quiero retomar mi carrera”, porque lo único que sé hacer es cantar”, sentencia la artista.