Abencia Meza confiesa que agredió a Alicia Delgado: “Pero jamás atenté contra su vida”

Abencia Meza reaparece en reportaje de Día D y asegura ser inocente. ATV

Abencia Meza, la recordada cantante folclórica conocida como la ‘Reina de las Parranditas’, reapareció ante los medios de comunicación tras 15 años en prisión. En una reciente entrevista con el diario local, la artista confesó detalles sobre su vida dentro del penal de Chorrillos, su evolución personal y cómo fue su relación amorosa con la desaparecida cantante Alicia Delgado.

Como se recuerda, la artista fue condenada tras ser acusada de ser la autora intelectual del asesinato de Alicia Delgado en 2010. Abencia Meza insiste en ser inocente y admite tener un carácter fuerte y que en varias ocasiones llegó a agredir físicamente a su expareja. Sin embargo, enfatizó que nunca intentó acabar con su vida.

“Tuvimos peleas como todo ser humano, como toda pareja. Físicamente nos agredimos, pero jamás atenté contra su vida”, afirmó en la entrevista a Trome.

Estas declaraciones surgieron luego de que el programa “Día D” publicara un adelanto de un reportaje en el que la popular ‘Pistolita’ contará su verdad luego de varios años. En dicho especial, también se dará a conocer a qué se dedica actualmente en el penal de Chorrillos.

Abencia Meza confiesa que agredió a Alicia Delgado. IG.

Abencia Meza insiste en su inocencia

Durante su conversación con Trome, la cantante folclórica aseguró que duerme tranquila porque su conciencia está limpia y mantiene su postura de que es inocente.

“Sé que la gente tiene derecho a tener sus ideas, pero yo duermo tranquila con mi conciencia porque nunca he hecho nada malo y jamás atenté contra la vida de la señora (Alicia Delgado). Soy inocente de lo que me acusan, tal vez en otras cosas he cometido errores que son consecuencias que estoy pagando”, declaró la artista folclórica.

Desde que fue sentenciada, Meza ha sostenido que no tuvo relación con el asesinato de Alicia Delgado, aunque en su momento fue condenada a 30 años de prisión por considerarla autora intelectual del crimen.

Alicia Delgado y Abencia Meza se conocieron en 1999 debido a su trabajo en el medio artístico.

Abencia dice ser una mujer madura y con nuevos aprendizajes

En otro momento de la entrevista, Abencia Meza afirmó que el tiempo que ha pasado en prisión la ha hecho reflexionar y cambiar. Y hoy se considera una mujer madura, que ya no se maneja bajo emociones como antes lo solía hacer la antigua Abencia.

“Me reconocí como una persona con carácter fuerte, una persona con emociones muy aceleradas, pero es tiempo pasado porque la Abencia de hoy es otra. Soy una mujer adulta, los años pasan y pesan, y como te digo, la separación de mi familia es algo que me ha marcado y marcará para toda la vida”, manifestó la cantante.

Estas palabras reflejan un proceso de transformación personal en el que ha aprendido a manejar mejor sus emociones y a ver la vida desde otra perspectiva.

En otro, comentó que lo más le duele de estar recluida en un centro penitenciario es no poder tener cerca a su madre, que ya está en una edad avanzada, y no poder ver crecer a sus dos hijos. El mayor, quien le ha dado dos nietas y su última hija de 16 años llamada Meche.

Abencia Meza rompió su silencio luego de estar 15 años en la cárcel. (Foto: Captura de TV)

Solicita la revisión de su expediente

Finalmente, Meza hizo un llamado al Poder Judicial para que se revise su expediente y se le permita recuperar su libertad este 2025. También pidió que se considere la posibilidad de una conmutación de pena para otras reclusas en situaciones similares.

“Las que tenemos penas altas pedimos una revisión del expediente y también lo pido por mis compañeras, tal vez una conmutación de pena porque somos mujeres, somos madres que hemos dejado nuestros hijos en casa”, sostuvo.

Abencia Meza continúa cumpliendo su condena en el Centro Penitenciario de Chorrillos, donde se ha dedicado a distintas actividades. Su reciente entrevista ha generado gran atención y reavivado el interés por su caso, que sigue siendo uno de los más controversiales en la historia del folclore peruano.

El Poder Judicial sentenció a Abencia Meza a 30 años de prisión por ser la autora intelectual del asesinato de la querida cantante Alicia Delgado. (Poder Judicial)