Dos artistas peruanos están nominados al Mejor Mural del Mundo Febrero 2025: conoce cómo votar por las obras

Dos artistas peruanos fueron nominados al mejor mural del mundo febrero 2025. (Foto: Infobae Perú/FB:@//amazonarteperu/IG:macedo.25)

El arte urbano continúa ganando reconocimiento en el escenario internacional gracias a iniciativas que destacan la creatividad y el talento de muralistas en todo el mundo. Una de las plataformas más influyentes en este ámbito es Street Art Cities, que cada año selecciona y premia los mejores murales creados en distintas ciudades. Como parte de su proceso de selección anual, la organización ha anunciado a los nominados para Best Mural Of The World del mes de febrero de 2025, un reconocimiento que permite a los ganadores competir por el título del mejor mural del año.

Entre los artistas destacados en esta edición se encuentran dos muralistas peruanos, cuyos trabajos han sido seleccionados por su impacto visual, mensaje cultural y calidad artística. Sus obras, ubicadas en Ecuador y Perú, han llamado la atención del público y ahora dependen del voto de la comunidad para avanzar en la competencia.

El primer mural nominado es “El hilo de la tierra”, una obra realizada en la ciudad de Alausí, Ecuador, por el artista Joe Fernández, conocido como Zelvauno, en el marco del festival Fiesta de Colores 593. Esta pieza destaca por su mensaje en favor de la protección del territorio sudamericano, sus tradiciones y el resguardo de los saberes ancestrales. La intervención artística fue promovida por el colectivo Amazonarte, que trabaja en la reivindicación de las culturas originarias y su conexión con la naturaleza.

El artista peruano, Joe Fernández, está nominado por el mural que realizó en Ecuador. (Foto: Infobae Perú/FB:@amazonarteperu)

Por otro lado, el mural “Protegus”, elaborado en Yurimaguas, Perú, ha sido creado por el artista Jesús Macedo Tuesta conocido como Amazon como parte del festival MOS Perú. Esta obra representa un homenaje a la ciudad natal del muralista y busca poner en valor el arte urbano en el país, demostrando que existen creadores locales capaces de competir en el ámbito internacional.

Su nominación es considerada un logro significativo para la escena artística de Yurimaguas, que ha logrado visibilidad a través de la plataforma Street Art Cities. Ambos murales forman parte de la selección de los mejores del mes de febrero de 2025, y el que obtenga más votos tendrá la oportunidad de ingresar a la lista de finalistas para el mejor mural del año.

Trabajo de artista peruano fue nominado al mejor mural del mundo hecho en febrero 2025. (Foto: Infobae Perú/IG:@macedo.25)

Street Art Cities y el reconocimiento al arte urbano

La plataforma Street Art Cities es una red internacional dedicada a catalogar y promover el arte urbano en distintas partes del mundo. A través de su sitio web y aplicación móvil, ofrece a los usuarios la posibilidad de explorar murales en diversas ciudades, conocer a los artistas detrás de las obras y participar en la votación de sus premios anuales.

El certamen Best Of Awards reconoce cada año a los murales más destacados en función de su técnica, mensaje y relevancia cultural. Durante todo el año, la plataforma nomina a un grupo selecto de murales cada mes, permitiendo que el público vote por su favorito. Los ganadores de cada mes avanzan a la siguiente etapa, donde competirán por el título del mejor mural del año.

Este proceso no solo destaca el talento de los muralistas, sino que también promueve el turismo cultural y la apreciación del arte urbano en distintos países. Gracias a este reconocimiento, artistas de diversas partes del mundo han logrado mayor difusión de su trabajo, abriendo nuevas oportunidades para exhibiciones, colaboraciones y proyectos de gran escala.

Murales ganadores del street art cities. (Foto: Infobae Perú/ viajes.nationalgeographic)

¿Cómo votar por los murales peruanos?

Para apoyar a los artistas peruanos en esta competencia global, los interesados pueden emitir su voto siguiendo un proceso sencillo a través de la plataforma Street Art Cities. El procedimiento es el siguiente:

Acceder al enlace oficial en la biografía de las cuentas de los artistas o ingresar al sitio web de Street Art Cities .

Buscar las obras nominadas : “El hilo de la tierra” de Zelvauno y “Protegus” de Amazon.

Hacer clic en el botón rojo de votación identificado como “Vote”.

Ingresar una dirección de correo electrónico válida para registrar el voto.

Confirmar la votación mediante el correo electrónico recibido de Street Art Cities.

Cabe destacar que los votos no serán contabilizados si no se realiza la confirmación final en el correo electrónico, por lo que es importante completar todos los pasos.

Conoce cómo votar por los muralistas peruanos en el Street art cities. (Foto: Web Street art cities)

Reconocimiento del arte urbano

La nominación de estos murales no solo es un reconocimiento al talento individual de los artistas, sino también un reflejo del crecimiento del arte urbano en Sudamérica. A través de estas iniciativas, las ciudades donde se encuentran los murales adquieren mayor visibilidad, fomentando el interés por la cultura local y sus expresiones artísticas.

Asimismo, estas nominaciones contribuyen a la revalorización del arte mural como una herramienta de comunicación social, ya que muchas de estas obras abordan temáticas relacionadas con la identidad cultural, la preservación del medio ambiente y la historia de las comunidades.