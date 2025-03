Frases poderosas para dedicar este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer

Margaret Thatcher : “Ser poderosa no significa necesariamente ser agresiva. Significa hacer lo que necesitas hacer sin dejarte intimidar por los demás.”

Michelle Obama : “El éxito no es sobre lo que logras en la vida, sino sobre lo que haces por los demás.”

Audre Lorde : “No soy libre mientras cualquier otra mujer sea esclava, incluso cuando las cadenas de ella no me toquen.”

Angelina Jolie : “La misión de la vida no es simplemente sobrevivir, sino prosperar y hacerlo con pasión, compasión, humor y estilo.”

Mary Wollstonecraft : “Las mujeres no son la naturaleza misma de la sumisión, sino que han sido educadas en la sumisión.”

Betty Friedan : “La feminidad no es una aspiración, es una vida real.”

Shirley Chisholm : “Si no vas a luchar por lo que quieres, entonces no te quejes de lo que tienes.”

Susan B. Anthony : “La lucha por los derechos de las mujeres no es una lucha que termina con una victoria, es una lucha sin fin.”

Beyoncé : “La igualdad de género es una causa que necesitamos abordar, no solo en el escenario, sino en nuestras vidas personales.”

Katharine Hepburn : “Nunca he sido una mujer que se quede atrás. He sido una mujer que avanza.”

Mahatma Gandhi : “La fuerza no viene de la capacidad física. Viene de una voluntad indomable.” (Inspiradora para las mujeres que luchan por la paz y la justicia).

Toni Morrison: “Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea, pero sea lo que sea, sigue adelante.”