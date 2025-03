Adolfo Bolívar y su hijo Ale se despiden de ‘El Gran Chef Pericotitos’ entre lágrimas: “Nos han robado el corazón”

Adolfo Bolívar y su hijo Ale se despiden de 'El Gran Chef Famosos' entre lágrimas y emotiva despedida. (Video: El Gran Chef Famosos / Latina)

La semifinal de ‘El Gran Chef Famosos, Pericotitos’ estuvo marcada por la emotiva despedida de Adolfo Bolívar y su hijo Ale, quienes fueron eliminados de la competencia. El cariño que se ganaron entre sus compañeros, el jurado y el público hizo que su salida estuviera cargada de sentimientos, e incluso el conductor del programa, Armando Machuca, no pudo contener las lágrimas al decirles adiós.

Nelly Rossinelli, conocida como la “mamá de los pericotitos”, fue la encargada de dar la triste noticia y no pudo evitar quebrarse al anunciar que padre e hijo debían abandonar la cocina.

“Adolfo, eres el papá que todo niño debería tener. Pocos saben que cuando nosotros entramos a las 5 de la mañana, tú ya estás grabando un reportaje para el noticiero, luego vienes acá a grabar el programa, luego te vas a la radio. Te partes el lomo como un buen padre, como un ejemplo de padre, y luego te das todo el tiempo para estar con Alessito y tus hijos. Te felicito por el maravilloso papá que eres”, expresó con la voz entrecortada.

Luego, dedicó unas palabras especiales para el pequeño Ale, quien se convirtió en uno de los favoritos del programa: “Y tú, Alessito, eres encantador, te has robado el corazón de nosotros y de todos los peruanos. Tienes un futurazo como DJ. Te quiero mucho”.

Luciano Mazzetti se despide emocionado de Adolfo Bolívar y su hijo Ale en 'El Gran Chef Famosos'. (Video: Latina)

La maestra Patricia Chong también se mostró visiblemente emocionada y destacó la valentía de la dupla en la competencia, sobre todo porque Ale fue el más pequeño del concurso y Adolfo el más inexperto. “No saben la pena que tengo. Han hecho un esfuerzo gigantesco y eso es un tremendo ejemplo de cocinar con el corazón. Han ganado un lugar en la cocina y en nuestros corazones”, afirmó.

Luciano Mazzetti, por su parte, resaltó la dedicación de Adolfo como padre y cómo esto influyó positivamente en su hijo. “Eres un ejemplo de padre, no solo por lo que dijo Nelly de chambear y chambear, sino también porque es importante que un papá sea tan cariñoso como lo eres tú. A veces los papás no tienen esa cercanía con sus hijos, llenarlos de besos y abrazos, y eso a mí me conmueve. Es realmente lindo”, comentó.

Armando Machuca se conmueve hasta las lágrimas

El conductor del programa, Armando Machuca, no pudo contener la emoción y se quebró en vivo al despedir a la dupla. Con la voz temblorosa, compartió una anécdota personal sobre su madre, quien también sigue de cerca el concurso culinario.

“Mi mamá, todos los días, me pregunta por ustedes y me dice: ‘Deben estar todos bien cansaditos’. Y siempre dice: ‘Trata de alegrarlos, de emocionarlos, de motivarlos, aunque tú también estés cansado’. Y yo, especialmente, pensaba en ti, querido amigo Adolfo, porque sé lo importante que es tu viejita y tu abuelita, ahora que ya no están contigo”, expresó con profunda emoción, ya que la madre del locutor y conductor falleció el año pasado.

Machuca también destacó la nobleza del pequeño Ale y su actitud durante la competencia, además de señalar que, de tener en un futuro un hijo, quisiera tener una relación como la de esta dupla.

“Eres un niño encantador: eres muy educado, eres un niño más pequeño y se te ha exigido igual y has luchado igual. Y, lo último, gracias por ponerle a tu capibara mi carita, eres un encanto, gracias por ser mi nuevo amiguito. Te quiero muchísimo”, dijo antes de fundirse en un emotivo abrazo con el niño.

Armando Machuca no pudo evitar las lágrimas al despedir a Adolfo Bolívar y su hijo Ale en 'El Gran Chef Famosos'. (Video: Latina)

La despedida de Adolfo y Ale de ‘El Gran Chef Famosos, Pericotitos’

Al conocer la noticia de su eliminación, Adolfo Bolívar no dudó en felicitar a su hijo por su desempeño en la competencia. “Eres un campeón. ¡Vamos! ¡vamos! ¡vamos! Esta es la vida: se gana o se pierde y hay que seguir adelante siempre”, le dijo con orgullo.

Antes de retirarse del set, el periodista agradeció la oportunidad de haber participado en el programa junto a su hijo. “Yo pertenezco a Latina, pertenezco a la televisión hace más de 25 años y cuando lo veía en la pantalla nunca me imaginé que iba a ser como lo que hemos vivido”, afirmó conmovido.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de todo el equipo del programa por hacer de la experiencia algo inolvidable. “Realmente son todos un equipo de primera, son una gran familia de profesionales, nos han hecho sentir como en casa”, expresó. También dedicó unas palabras especiales al jurado: “Con ustedes aprendí a cocinar, no con técnica, sino con el corazón. Nos vamos contentos, felices”.

Adolfo Bolívar y su hijo Ale le dicen adiós a 'El Gran Chef Famosos, Pericotitos'. (Video: Latina)

El pequeño Ale también quiso despedirse con unas palabras de agradecimiento a los jueces del programa que está próximo a empezar una nueva temporada. “Luciano, tú que me has ayudado mientras cocinaba; igual que la reina de los pericotitos, tú también me has ayudado en muchos platos, me has ayudado a aprender cortes nuevos; y Paty Chong, cada vez que te abrazo, siento que estoy abrazando a mi abuelita”, expresó con ternura.