Ricardo Mendoza admite que ampay de Magaly Medina lo afectó emocionalmente: “Pasaron muchas cosas”

Ricardo Mendoza admite que ampay de Magaly Medina lo afectó a nivel emocional | Hablando Huevadas - Youtube

En su más reciente emisión de Hablando Huevadas, los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna abrieron un capítulo personal que había permanecido en el anonimato hasta ahora. Durante el programa, ambos compartieron con su audiencia cómo, a pesar de los momentos difíciles que atravesaron, jamás dejaron de subir al escenario a hacer reír al público, mostrando una cara sonriente mientras enfrentaban su propia lucha emocional.

Jorge Luna compartió con la audiencia un momento doloroso que vivió mientras estaba en pleno proceso de trabajo. El comediante recordó que una de sus presentaciones más difíciles ocurrió justo cuando falleció su suegro, por lo que le pidió a Ricardo Mendoza que no hiciera bromas sobre su familia, dado que estaba propenso a romper en llanto.

Seguido, el humorista destacó que Ricardo Mendoza mostraba un semblante similar al de un sufrimiento profundo cuando Magaly Medina reveló que había obtenido un ampay de él, y que sería transmitido en las próximas horas, lo que claramente lo dejó afectado. “Te tuve todo el show con la cabeza en otro lado, fue difícil”, recordó.

Ricardo Mendoza fue captado siéndole infiel a su entonces pareja, aunque aclaro luego que tenían una relación abierta.

Como se recuerda, en febrero de 2023, Magaly Medina difundió un video promocional que parecía mostrar a Ricardo Mendoza siendo infiel a su entonces pareja, Alicia Aparcana. En las imágenes, el comediante aparecía junto a una modelo venezolana llamada Rosalía Franco, ingresando a un departamento de alquiler en Miraflores. El video fue compartido en la tarde del 8 de febrero, justo cuando los comediantes estaban por subir al escenario.

Ricardo Mendoza reconoció por primera vez el profundo impacto emocional que le causaron las imágenes difundidas por Magaly Medina, subrayando lo difícil que fue mantener la compostura frente a su audiencia mientras el supuesto escándalo de infidelidad se hacía viral en los medios. A pesar de la tensión del momento, aclaró que no es la primera vez que enfrenta situaciones de este tipo.

“(Momentos así) han habido incontables. Lo que ustedes ven en YouTube es una falsa versión de lo que nosotros le entregamos a ustedes porque somos artistas. De eso se trata, de representarnos, pero acá atrás pasan muchas cosas”, expresó.

El ampay de Ricardo Mendoza

Ricardo Mendoza, conocido humorista peruano, fue el protagonista de un ampay difundido por Magaly Medina, donde se le vio recogiendo a una mujer rubia, identificada como Rosalía Franco, en un edificio en Surquillo. Tras esto, ambos se dirigieron a un departamento en Miraflores que el humorista había alquilado previamente, donde pasaron más de 12 horas juntos. La periodista especuló sobre la posibilidad de intimidad en este encuentro.

En su defensa, Ricardo Mendoza explicó que no había sido infiel a su entonces pareja, ya que ambos mantenían una “relación abierta”. “Es una relación no monógama, donde ambas partes ponen a consideración de cada uno tener relaciones fuera de la pareja, sin considerar esto como una infidelidad. Mi pareja y yo hace más de 2 años tenemos una relación abierta y con eso estamos bien”, aclaró el comediante, dejando en claro que muchos no entenderían su dinámica.

Poco después, Alicia Aparcana también se pronunció a través de Instagram, confirmando la relación abierta y diciendo: “Innecesario para nosotros dar explicaciones de algo tan íntimo, pero será la primera y última vez”. Sin embargo, en marzo de 2023, Ricardo Mendoza reveló que su relación con Aparcana había llegado a su fin. “Somos patazas y los bellos padres de 6 perritos”, reveló en sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores.