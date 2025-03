Jorge Luna y Ricardo Mendoza dedican conmovedoras palabras a ‘El Cojo’ tras su renuncia a ‘Hablando Huevadas’

Jorge Luna y Ricardo Mendoza dedicaron una emotiva despedida a uno de sus primeros integrantes de su equipo, Joseph Argumedo, conocido cariñosamente como ‘El Cojo’, quien anunció su retiro del equipo. Durante la última parte de su programa de YouTube ‘Hablando Huevadas’, los comediantes expresaron emotivas palabras hacia su extrabajador y recordaron sus inicios con él.

Jorge Luna compartió cómo conoció a Joseph Argumedo y cómo este llegó a ser parte de su equipo. Según relató, lo descubrió durante un pequeño show de stand-up comedy que realizó hace varios en San Miguel.

“Pasó por fuera, las puertas eran de mampara y se quedó mirándome. Me dijo: ‘Yo quiero hacer lo que tú haces’. Desde ahí, como si fuese mi Garfield y Pikachu, lo llevé por el camino del entrenamiento de la comedia. Se convirtió en mi telonero oficial y abrió todos mis shows”, recordó Jorge con evidente nostalgia.

Por su parte, Ricardo Mendoza también destacó que conoció a Joseph por medio de Jorge y como el joven también él abrió varios de sus shows. “Me lo trajo, lo conocí, trabajó en ‘Hablando Huevadas’ y lo demás es historia. La gente lo ha ovacionado en el Madison Square Garden”, comentó con cariño.

El motivo de la despedida de ‘El cojito’ es su deseo de enfocarse en sus propios proyectos. Así lo explicó Jorge Luna en el programa: “Quiere dedicarle más tiempo a sus shows, sus contratos, su canal de YouTube y su agencia de marketing”.

Esta decisión, lejos de alejarlo del equipo, lo ha convertido en un amigo cercano, según afirmaron los conductores.

Para cerrar este ciclo, Joseph Argumedo quiso despedirse públicamente. Salió al escenario y, con un papel en la mano, leyó unas palabras cargadas de emoción: “Gracias por ser los mejores jefes, maestros y padres que me dio la vida. Gracias por creer en mi talento cuando yo no creía que lo tenía. Gracias por enseñarme a reír de todo, de lo bueno y lo malo. Doy gracias a Dios que simple y sencillamente existen. Recuerdo cuando Ricardo me enseñó stand-up, por eso y mil cosas más, gracias y mil gracias. Para crecer, hay que dejar algo atrás”.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza dedican conmovedoras palabras a ‘El Cojo’ tras su renuncia de ‘Hablando Huevadas’. IG.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se despiden del ‘Cojo’ desde sus redes sociales

La despedida no solo se dio en el programa de ‘Hablando Huevadas’, sino también en las redes sociales de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes compartieron sentidos mensajes para Joseph.

Por su lado, Jorge expresó su admiración y gratitud hacia su amigo y compañero de escenarios: “Gracias por acompañarme en este camino, amigo. Estás ahí prácticamente desde que inicié en la comedia, tú sabes lo largo y duro que fue este camino. Paso a paso íbamos cumpliendo sueños, y tú siempre estuviste ahí. Ahora te toca ir a cumplir los tuyos. Sé que tienes miedo, y es normal, amigo, no seas cabro. Ya se me hacía raro todas las preguntas de negocios que me hacías en las últimas semanas, ahora entiendo todo. Te deseo lo mejor, amigo. Sabes que estaré para ti siempre”.

Además, Luna destacó el cariño que el público le tiene a Joseph: “El Cojo sin dudas es uno de los personajes más queridos del universo ‘Hablando Huevadas’. ¿Y saben qué? Se merece todo el cariño que recibe. Es una persona noble, transparente y un gran amigo. La última foto la tomé minutos después de tu renuncia, Cojo ctm, me agarraste solito en las butacas del teatro”.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza dedican conmovedoras palabras a ‘El Cojo’ tras su renuncia de ‘Hablando Huevadas’. IG.

El mensaje de Ricardo Mendoza

Por su parte, Ricardo Mendoza también se pronunció con un emotivo mensaje: “Es lindo ver cómo tus amigos crecen, pero Joseph Argumedo es para mí como un hijo, uno falladito, pero hijo en fin. Lo conozco hace años, desde un poco antes de HH, y fue muy divertido verlo comenzar en su comedia y también enseñarle lo poco que sé de stand-up comedy. Hicimos muchos shows juntos y luego formó parte de la familia HH”.

En su mensaje, Ricardo también resaltó la importancia de este nuevo camino para Argumedo: “Querido Cojito: Ahora has crecido y es momento de que vueles alto, que tus pasos tambaleantes te impulsen más allá de los míos. Me da pena que ya no deambules penduleante por nuestros lares, pero es necesario que cojees por otras rutas y encuentres tu camino. Siempre estaré aquí por si necesitas algo y, sobre todo, para actuar y reírnos juntos”.

Con su característico humor, Mendoza finalizó su mensaje con un toque de ironía y afecto: “Lloré de alegría A porque ya era hora de que esto pase y porque el orgullo me brotaba del cuerpo en líquidas formas. Te veo pronto en algún show, colega, y seré 10 veces más crítico de lo que fui... porque sé tu potencial y no espero menos de ti. Solo hay un discapacitado que está capacitado para llevar la comedia y el cariño que has forjado para todo el público. Eres tú y hazte cargo”.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza dedican conmovedoras palabras a ‘El Cojo’ tras su renuncia de ‘Hablando Huevadas’. IG.

La salida de Joseph Argumedo de ‘Hablando Huevadas’ marca el cierre de una etapa importante en su carrera, pero también el inicio de nuevos proyectos que lo seguirán consolidando en la escena cómica. Su legado en el programa y el cariño del público quedan intactos, mientras que sus excompañeros le desean lo mejor en su camino independiente.