Mario Irivarren muestra su propia marca de atún con peculiar eslogan: “El alimento de los guerreros” | YouTube

Mario Irivarren ha demostrado ser un personaje multifacético, pues además de ser parte de realities de competencia como ‘Combate’ o ‘Esto es Guerra’, ha encontrado la manera de continuar trabajando fuera de la televisión. Actualmente, el chico reality cuenta con una empresa dedicada a hacer chaquetas para promociones y también un restobar en Lima Norte.

Durante su participación en el canal de stream ‘Good Time’, Irivarren fue expuesto con un producto que nadie conocía que tenía. Así como en su momento Zumba vendía merchandisign con su nombre o su rostro, esta vez el novio de Onelia Molina sorprendió al contar con una marca de alimentos que nadie conocía.

Durante una transmisión en vivo del equipo de Good Time, integrado por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, se dieron con esta noticia que nadie conocía. Los integrantes del programa se encontraban en el Mercado de productores de Santa Anita, lugar donde Moisés Irivarren, padre de Mario, cuenta con un puesto.

Mario Irivarren muestra su propia marca de atún con peculiar eslogan: “El alimento de los guerreros”

Al llegar al local de Moisés, se dieron con la sorpresa de ver el producto que eran unos atunes. Sin embargo, lo peculiar de este producto era que tenían la marca de Mario Irivarren, con su rostro y el apellido familiar en grande.

“Hicimos un focus group y salió que la marca pegaba. Inscribí en Indecopi el apellido, así que olvídate”, dijo Moisés Irivarren ante la sorpresa de Gerardo y Laura.

Incluso, confesó que él le había dado esta idea a su hijo, cuando estaba en el auge de su popularidad, pero este lo rechazó y afirmó que le parecía hasta ridículo. “Cuando le dije para que lo haga, me dijo: ‘papá que ridículo’”, confesó el progenitor del chico reality.

Tras ello, Gerardo Pe tomó una lata entre sus manos y quedó más sorprendido al ver cuál era el peculiar eslogan que habían puesto en este producto. “Irivarrren, el alimento de los guerreros”, una frase que generó risas entre todos los presentes.

Mario Irivarren muestra su propia marca de atún con peculiar eslogan: “El alimento de los guerreros”

Ante ello, el creador Moisés Irivarren confesó que este es un producto que tiene buena venta, aunque no había sido muy promocionado. “Fabricamos más o menos 4 mil cajas al mes. Si se vende regular”, relató.

Este hecho sorprendió a los compañeros de Mario Irivarren, quienes desconocían del emprendimiento de su padre, quien tuvo mente de tiburón y aprovechó la popularidad de su hijo para poder poner a la venta uno de los productos más comunes para la familia, pero con un estilo diferente y llamativo.

Mario Irivarren, como pez en el agua en el streaming

Aunque aún continúa como chico reality en ‘Esto es Guerra’, Mario Irivarren se abre fronteras con más emprendimientos, sin embargo, el bichito de la conducción siempre estuvo presente y ahora lo puede explotar en el programa Good Time. En conversación con Infobae Perú, el deportista confesó su felicidad por tener la oportunidad de mostrar el lado que la gente desconoce de él cuando está en la televisión.

“Me encanta que vean otra faceta mía. Yo cuando me junté con el Pelado al inicio de esto, le dije que mi principal motivación era tener un lugar donde expresarme, porque siento que toda la vida han callado mi voz. Me han encasillado como ‘chico reality, ‘Esto es Guerra’ y la famosa broma del ‘arma vasito’ o ‘saca tuerca’. Yo sé soy mucho más que un chico que hace ejercicio. Tengo mis opiniones muy claras y ordenadas, lo único que necesitaba era una vitrina para poder expresarlas y por eso me siento muy cómodo en el streaming”, relató.

Paula Díaz Elizalde/Infobae Perú

Aunque Good Time viene logrando grandes vistas, Irivarren señala que van poco a poco y no considera extraordinarios sus logros. “Siento que aún no hemos logrado nada extraordinario. Hemos tenido muy buen recibimiento y queremos seguir creciendo. Esperemos que la gente nos siga apoyando, pero siempre con los pies en la tierra. Yo he sabido estar arriba y también he sabido estar abajo”, sentenció.