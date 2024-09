Magaly Medina le advierte a Melissa Klug: “Si judicializas demanda a Pamela, los chats saldrán a la luz”

Magaly Medina duda que demanda de Melissa Klug a Pamela López esté judicializado. (Captura: Magaly TV La Firme)

El 10 de septiembre, durante su programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina analizó el reciente enfrentamiento legal entre Melissa Klug y Pamela López, la todavía esposa del futbolista Christian Cueva. Medina no solo cuestionó la postura de Klug, sino que también le envió un consejo sobre las implicancias de llevar el caso a la justicia.

En referencia a las declaraciones de la expareja de Jefferson Farfán, quien aseguró que el caso ya estaba judicializado, la figura de ATV se mostró escéptica. “Ella no quiere dar detalles y dice que sus abogados han judicializado el caso, que no puede hablar porque ya está en mesa de partes”, comentó Medina.

Sin embargo, la conductora señaló que, según Rosario Sasieta, abogada de López, nada de eso ha ocurrido aún. ”Lo que Melissa dice que está judicializado, ni siquiera ha pasado. No ha habido notificación formal”, afirmó la defensa legal.

Magaly también mencionó que Melissa se escudó en el proceso legal para evitar preguntas incómodas durante la entrevista en la que se le cuestionaba por la supuesta infidelidad de Cueva con ella en ‘América Hoy’. Según la periodista, la empresaria utilizó la estrategia de “judicializar” el tema para no tener que responder sobre los detalles más comprometidos: “Se salvó de las preguntas incómodas porque ella dijo que el caso está judicializado, pero puede que ni siquiera esté aún en mesa de partes”, añadió.

Ante ello, Medina le envió una fuerte advertencia a Klug sobre los riesgos de llevar este caso ante un juez. “Si esto se judicializa, Pamela López podrá defenderse y es probable que muestre toda la evidencia que tenga, incluyendo mensajes guardados en su teléfono y en la nube. Todo eso formará parte del expediente, y los periodistas solemos tener acceso a esos documentos”, explicó la conductora, sugiriendo que el conflicto podría volverse aún más público.

Magaly Medina y su consejo a Melissa Klug

Finalmente, Medina ofreció un consejo a Melissa Klug: “Creo que a ella no le conviene demandar, porque la otra persona también tiene derecho a defenderse. Y si Pamela López decide mostrar todas las pruebas que tenga, esto podría volverse en su contra y hacer público todo lo que no quiere que salga a la luz”.

El conflicto entre Klug y López, que comenzó con las declaraciones de esta última sobre la supuesta infidelidad de su esposo con Klug, parece estar lejos de resolverse. Por ahora, todo dependerá del cómo siga el proceso, ambas figuras del espectáculo.

Magaly Medina duda que demanda de Melissa Klug a Pamela López esté judicializado. (Captura: Magaly TV La Firme)

Pamela López no se disculpó con Melissa Klug, afirma su abogada Rosario Sasieta

Por otro lado, la abogada Rosario Sasieta, representante legal de Pamela López, negó categóricamente que su clienta haya pedido disculpas a Melissa Klug. El conflicto entre las dos mujeres estalló cuando Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, insinuó públicamente que su esposo le había sido infiel con Klug, lo que desató una serie de declaraciones y acciones legales por parte de la empresaria conocida como la ‘blanca de Chucuito’.

Melissa había declarado recientemente que, tras enviarle una carta notarial a López, esta se había retractado de sus afirmaciones. “Eso es lo que ha intentado manifestar en su carta notarial, pero le dije que como ella salió en un programa a hablar tantas cosas sin medirse, entonces esa era la vía en que debía pronunciarse”, expresó Klug, dando a entender que López había reconocido su error y buscaba disculparse de manera formal.

No obstante, la empresaria dejó en claro que no tenía intenciones de dejar pasar el tema fácilmente y que continuaría con el proceso legal en defensa de su honor. “Yo como madre y como mujer voy a velar por mis derechos. Esto va a seguir su proceso, y será un juez el que determine la verdad y se encargue de validar si es o no cierto lo que se ha dicho. Espero que se haga justicia porque mi honor ha sido manchado”, indicó Klug, refiriéndose a las acusaciones de infidelidad que habían generado gran controversia en los medios.

Ante estas afirmaciones, Rosario Sasieta salió a desmentir cualquier posibilidad de disculpa o retractación por parte de su representada. En una declaración pública, Sasieta aseguró: “Acabo de hablar con Pamela López, con mi representada, y me reitera que ella nunca se ha rectificado ni le ha pedido disculpas públicas a la señora Klug, ni personalmente ni por medio de terceros. No existe de ninguna manera una disculpa por parte de la señora Pamela López a la señora Melissa Klug”.

Pamela López no le pidió disculpas a Melissa Klug, según Rosario Sasieta. (Captura: Magaly TV La Firme)