Janet Barboza asegura que ella fue la que armó la pauta para el regreso de ‘La Movida de los Sábados’: “Estoy aguja”

Indecopi ordena a colegio matricular a hermanos que no estaban al día con pagos: “Se protege la continuidad del servicio educativo” Según la ley, las instituciones privadas deben informar a los padres de familia con al menos 30 días de anticipación si un estudiante no será admitido debido a deudas pendientes

Incendio en el Centro de Lima EN VIVO: bomberos cumplen 24 horas de trabajo para extinguir el fuego en almacenes El siniestro solo pudo ser controlado en algunas zonas, pero jefe de los Bomberos advierte que la falta de agua complica su trabajo para apagar las llamas. Indicó que viviendas de los alrededores van a ser afectadas y no podrán salvarlas