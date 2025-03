Janet Barboza critica a ‘La movida de los sábados’ de Alondra Huarac: “No respetan las trayectorias”

Janet Barboza critica ‘La movida de los sábados’ de Alondra Huarac: “No respetan las trayectorias” | TikTok

Janet Barboza evidenció su molestia e incomodidad con la hija de Liset Soto y Nilver Huarac, Alondra Huarac, quien recientemente ha sido anunciada como conductora del programa ‘La Movida de los Sábados’, en una versión renovada para este 2025.

El anuncio se dio en Panamericana, canal que tendrá a la joven debutando en la conducción desde marzo de este año. Aunque se desconoce la fecha del estreno, ha causado gran sorpresa que el productor musical incluya a su hija en un espacio propio. Pese a ello, se mostró muy orgulloso.

Aunque en diversas ocasiones se ha evidenciado la buena relación entre la hija de Nilver con Janet Barboza y hasta se sabía que todas viven en la misma casa, ha sorprendido la reacción que tuvo. En la edición del 1 de marzo de ‘El Reventonazo de la Chola’, Barboza fue consultada sobre la reaparición del espacio que la llevó al estrellato. Sin titubear, la popular ‘Rulitos’ mencionó que estaba inconforme con que no le hayan consultado sobre el regreso del mismo.

“La verdad me hubiera gustado que me pidan mi opinión, al menos, mi permiso también porque ese nombre me pertenece, pero nada de eso ha habido”, dijo en un inicio.

Seguido, complementó diciendo que esta situación la toma como una falta de respeto a su trayectoria y carrera, la misma que fue marcada con ese espacio musical. “Yo no me he enterado, nadie me ha dicho: ‘Janet vamos a hacer esto o lo otro’. Son tiempos en los cuales la gente ya no respeta las trayectorias, ni las carreras, ni nada de eso”, sentenció la presentadora de ‘América Hoy’.

Por su parte, Alondra Huarac se ha mostrado muy contenta con esta nueva oportunidad y está entusiasmada para pronto darle al público todo su talento. En conversación con Trome, confesó estar feliz de esta oportunidad de trabajar junto a su padre.

“‘La movida de los sábados’ regresa con fuerza por Panamericana y vamos a dar apoyo a los artistas de todos los géneros. Me siento feliz de estar en la conducción de la mano de mi papá, nosotros tenemos buena conexión, nos bromeamos y queremos mostrar esa diversión en pantallas”, señaló.

‘La Movida de los Sábados’, el trampolín a la fama de Janet Barboza

La Movida de los Sábados fue el programa que catapultó a Janet Barboza a la fama en la televisión peruana. Estrenado en 1998 en Panamericana Televisión, este espacio musical fue una plataforma clave para la cumbia y otros géneros tropicales, convirtiéndose en el referente del entretenimiento de los sábados. La conducción carismática de Barboza, combinada con el formato dinámico del programa, le permitió ganar popularidad y consolidarse como una de las figuras más reconocidas del medio. Con el respaldo del productor Nilver Huarac, quien en ese entonces era su pareja, el programa logró un éxito inmediato, destacando a diversas agrupaciones y artistas emergentes.

Gracias a su desempeño en La Movida de los Sábados, Janet Barboza pasó de ser una presentadora debutante a convertirse en un rostro indispensable de la televisión nacional. Su presencia en el programa no solo impulsó su carrera, sino que también le permitió posicionarse como una empresaria del espectáculo, organizando eventos y promoviendo talentos. Asimismo, el programa sirvió como trampolín para futuras estrellas de la farándula peruana, incluyendo a bailarinas y modelos que luego se harían un nombre en la televisión. Su estilo particular, caracterizado por una imagen glamorosa y su capacidad para conectar con el público, la convirtieron en una figura mediática influyente.

A pesar de que La Movida de los Sábados llegó a su fin en 2004, su impacto en la carrera de Janet Barboza fue innegable. Su éxito en la conducción le permitió seguir vigente en la televisión con nuevos proyectos y consolidarse en el ámbito del entretenimiento. En la actualidad, el programa ha sido revivido con una nueva presentadora, lo que ha generado cierta controversia con Barboza, quien considera que su legado en el formato no ha sido reconocido como debería.