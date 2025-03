Yuca’ rompe el silencio sobre su difícil experiencia de acoso en el colegio: “Él me buscaba, repetí el año”

‘Yuca’ rompe el silencio sobre su difícil experiencia de acoso en el colegio. (Composición: Infobae)

En una reciente entrevista, el actor cómico Enrique Espejo, conocido popularmente como ‘Yuca’, compartió detalles de un capítulo doloroso de su vida. El integrante del programa JB en ATV abrió su corazón y recordó la difícil experiencia que vivió cuando estaba en segundo de secundaria, cuando un profesor lo acosó, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica: abandonar el colegio y comenzar a trabajar en la pesca.

Según narró ‘Yuca’, el profesor de inglés, quien tenía un comportamiento inapropiado, lo acosaba constantemente. “Cuando estaba en segundo de secundaria, el profesor de inglés tenía esos gustos y me buscaba”, mencionó a Trome.

“Había jalado dos cursos el año anterior y, como no pensaba hacerle caso sabiendo que me iba a reprobar, me fui a trabajar a la pesca”, confesó el actor. Esta situación de acoso fue tan grave que lo llevó a tomar la difícil decisión de abandonar la escuela y comenzar a trabajar en la pesca, alejándose de la vida escolar.

Se metió en la pesca

A pesar de su joven edad, Enrique decidió que no soportaría más el abuso y prefirió escapar del entorno educativo en lugar de enfrentar lo que, en ese momento, consideraba una situación insostenible. El joven de 15 años dejó atrás las aulas y se sumergió en un trabajo físico y arduo, donde no solo aprendió el oficio de la pesca, sino también lecciones que lo marcarían de por vida.

Sin embargo, esta etapa de su vida no solo estuvo marcada por el trabajo físico. En sus años trabajando con los pescadores, ‘Yuca’ también encontró una forma de fortalecer su carácter. En sus propias palabras, esa experiencia le permitió aprender a defenderse.

“Me ayudó mucho porque aprendí a pelear y defenderme”, dijo, refiriéndose a cómo, al estar rodeado de hombres más grandes y fuertes, aprendió a ganarse el respeto. Fue en este entorno donde ‘Yuca’ se forjó como persona, adquiriendo las herramientas necesarias para enfrentar futuros desafíos, y una vez que sintió que estaba listo, decidió regresar a su colegio.

Volvió al colegio

El regreso de ‘Yuca’ al colegio no fue fácil, pero fue fundamental en su proceso de crecimiento. Fue entonces cuando encontró al compañero abusivo, un repitente mucho mayor que él, con el que tuvo que enfrentarse.

“En el colegio, un repitente, mucho mayor que yo, era abusivo, pero con los pescadores aprendí a pelear, crecí y cuando volví lo busqué”, recordó. En un acto de valentía y desafío, el actor se enfrentó al compañero abusivo y, frente a todos, le dio una lección.

“Lo encontré al siguiente año, lo reté delante de todos y a la salida le di bien duro”, relató con firmeza, destacando cómo esa confrontación marcó el final de una etapa de acoso y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida.

Hoy, con más de 40 años de carrera en la televisión peruana, Enrique ‘Yuca’ Espejo sigue siendo parte del entretenimiento en el país. A lo largo de los años, ha ganado el cariño del público con sus personajes cómicos, su carisma y su habilidad para conectar con la audiencia.

¿Quién es Enrique Espejo?

Enrique, nacido en Barranca el 22 de abril de 1951, actualmente tiene 73 años, pero su pasión por la televisión y su amor por el humor siguen siendo inquebrantables.

A lo largo de su carrera, ha sido parte de importantes programas de comedia en el país, especialmente en JB en ATV, donde sigue cautivando a los televidentes con su talento.

