Xiomy Kanashiro estrenó su programa con indirecta a Jefferson Farfán tras terminar su ‘corta’ relación

Xiomy Kanashiro sorprende con indirecta a Jefferson Farfán en el estreno de su programa. Panamericana TV.

El pasado sábado 1 de marzo, Xiomy Kanashiro debutó como conductora en ‘Zona Musical’, el nuevo programa de Panamericana Televisión, junto a Rosa Leiva y Jhoany Vegas. Durante la transmisión, la presentadora realizó un comentario que ha sido interpretado por los usuarios de las redes sociales como una indirecta a Jefferson Farfán.

En las imágenes que se hicieron virales, se observa a Jhoany Vegas presentando a un invitado del programa con una frase particular: “Es un chocolatito, es supertalentoso, le encanta el amor, la vida”. Luego, dirigiéndose a Xiomy, le preguntó con picardía si todavía creía en el amor. Sin dudarlo, la conductora respondió con firmeza: “Por supuesto”.

Acto seguido, Jhoany Vegas mencionó que el invitado era un “morenaje”, lo que provocó la rápida reacción de Kanashiro, quien repitió con una sonrisa: “Chocolate, chocolate”. Ante esto, Vegas no perdió la oportunidad de preguntarle directamente: “¿A ti te gusta el chocolate?”. Sin titubear, Xiomy respondió: “Me encanta el chocolate, yo creo que a todo el público le gusta, ¿sí o no?”.

Este momento no pasó desapercibido para los televidentes ni para los usuarios en redes sociales, quienes interpretaron el comentario como una sutil referencia a Jefferson Farfán.

Hace unas semanas, la exbailarina y el exfutbolista confirmaron en sus redes sociales el fin de su “corta relación”, sin embargo esto no ha impedido que los rumores sobre una posible reconciliación sigan circulando.

Xiomy Kanashiro aclara su relación con Jefferson Farfán

Ante la ola de especulaciones y frente a la prensa, Xiomy Kanashiro aclaró que su relación con Jefferson Farfán ha terminado y que actualmente solo mantienen una amistad. La modelo y presentadora afirmó que no tiene inconvenientes con haber sido vista en la camioneta del exfutbolista, ya que solo se trató de un encuentro casual para “recoger algunas cosas”.

“Si me han visto en la camioneta fue porque fui a recoger unas cosas, él y yo hemos quedado como amigos. Cuando una persona es importante para ti, se le desea lo mejor; le deseo que le vaya súper bien”, expresó Kanashiro con seguridad.

Asimismo, también se refirió a los rumores que indicaban que Jefferson Farfán no quiso oficializar su relación, lo que habría sido la causa de su separación. “Hay muchos comentarios que dicen que él no me quiso oficializar; en algún momento se sabrá toda la verdad, quién fue la persona que no quiso desde un principio”, mencionó la conductora.

A pesar de sus declaraciones, el público sigue especulando sobre un posible acercamiento entre ellos, sobre todo tras la aparente indirecta lanzada en su programa. Sin embargo, Xiomy se muestra enfocada en su nueva etapa profesional y en demostrar su talento como presentadora de televisión.

Xiomy Kanashiro estrenó su programa con indirecta a Jefferson Farfán. Composición Infobae Perú

¿Quién es Xiomy Kanashiro?

Xiomy Kanashiro, de 26 años, es una multifacética modelo, comunicadora e influencer peruana que ha logrado destacarse en diversas áreas del entretenimiento. Nacida en Lima, su ascendencia japonesa por parte de padre y de Iquitos por parte de madre le ha permitido combinar lo mejor de dos culturas.

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, pero fue en su juventud donde comenzó a trazar su camino en el mundo del espectáculo. A los 19 años, se unió a la exitosa agrupación Alma Bella, donde desempeñó varios roles: no solo fue bailarina, sino también coordinadora y encargada de las coreografías y redes sociales, lo que le permitió ganar experiencia en la organización y manejo de eventos.

Xiomy Kanashiro tendría su propio programa en Panamericana TV. (Foto: Captura de IG)

Además de su carrera artística, Xiomy Kanashiro es una emprendedora exitosa. Fundó su propia marca de ropa, Kanomy Store, la cual refleja su estilo único y su visión empresarial. Esta faceta como empresaria ha sido complementada con su faceta como animadora de eventos, donde ha ganado popularidad por su carisma y profesionalismo.

En la actualidad, Xiomy Kanashiro también forma parte del programa en línea ‘La Casa de la Comedia’, un espacio donde continúa demostrando su talento para la animación y el entretenimiento. Además, ha incursionado en el mundo de la música con su orquesta Kanomy Band, buscando consolidarse como solista en el género de la cumbia.

Pese a que se ha hecho mediáticamente reconocida por su relación con Jefferson Farfán, Xiomi dejó en claro que no necesita de nadie para lograr sus metas. “Yo me puedo desempeñar en cualquier rubro, no necesito de padrinazgos, ni cargo mochilas de nadie. Vengo a demostrar mi talento, y eso lo verán desde este sábado”, dijo la conductora, destacando que la propuesta para conducir el programa ‘Zona Musical’ llegó mucho antes de su romance con el exjugador de Alianza Lima.

“No se equivoquen, que yo guarde una amistad con alguien no significa que gracias a esa persona me he dado a conocer”, aseguró.

