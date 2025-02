Los canjes que ha obtenido Xiomy Kanashiro luego de su corta relación con Jefferson Farfán. (Video: Todo se filtra / Panamericana TV)

Luego que Xiomy Kanashiro confirmara que tuvo una “corta relación” con Jefferson Farfán, tras ser captada en un viaje y en una discoteca junto al futbolista, ahora el programa ‘Todo se Filtra’ reveló que la ‘chinita’ está aprovechando su notoriedad para obtener diversos canjes publicitarios.

A través de sus redes sociales, la influencer comparte menciones de marcas que le envían productos como lentes de sol, accesorios de moda e incluso vestimenta para sus mascotas.

“A Xiomy sin duda le ha cambiado la vida. Ahora a la Chinita le llueven los canjes”, comentó un reportero del programa.

Xiomy Kanashiro se hizo remodelación de costillas con canje

El Dr. Renzo Pacheco, cirujano plástico, reveló que Xiomy decidió someterse a varios procedimientos estéticos, incluyendo una remodelación de costillas para afinar aún más su figura.

(Magaly TV La Firme)

“Pasado un año, ella quería afinar aún más su cintura. Era muy notorio el cambio. Por eso le ofrecimos la remodelación de costillas, que ahora es un boom”, explicó el especialista.

El cirujano detalló que los tratamientos que recibió Kanashiro están valorizados entre 5,000 y 8,000 dólares.

Por otro lado, la influencer respondió a sus seguidores en redes sociales y negó haber mantenido una relación con Jefferson Farfán por conveniencia económica. A través de su cuenta de TikTok, aclaró que no recibió regalos ni dinero del futbolista.

Uno de los seguidores le preguntó sobre su operación estética, a lo que Xiomy respondió: “Mi operación fue canje y mi orquesta es digital, la tengo desde marzo del año pasado. Lo de nosotros recién fue de este año. Como digo, yo no le he pedido nada”.

En la misma interacción con los fans, afirmó que fue ella quien decidió mantener en privado la relación con el exfutbolista.

¿Cuál es el precio para contratar a la orquesta de Xiomy Kanashiro?

El programa ‘América Hoy’ reveló información sobre la tarifa de la orquesta digital de Xiomy Kanashiro, “Kanomy Band”. Según el reporte, el precio por una presentación de una hora y media es de S/1.500. La agrupación está conformada por cuatro exintegrantes de Alma Bella, reconocidas en la música tropical.

¿Cuánto cobra Xiomy Kanashiro por sus presentaciones ahora que terminó su relación con Jefferson Farfán? | América TV

Ella no es la vocalista principal, sino que se encarga de la animación, el baile y los coros durante el show. “Hora y media es S/1.500. Son cuatro chicas, ex Alma Bella, entre ellas está Xiomy. (¿Xiomy no canta, no?) No, ella anima, baila y hace coros”, explicó el representante del grupo en el programa.

El costo del show generó diversas reacciones en redes sociales, especialmente después de que se especulara que Jefferson Farfán podría haber financiado el proyecto. Sin embargo, Kanashiro aseguró que ella ha construido su carrera de manera independiente.

Xiomy Kanashiro explicó por qué no oficializó con Jefferson Farfán

La influencer decidió responder a comentarios en redes sociales sobre su relación con el exfutbolista. Luego de que una usuaria escribiera “Como cuando Xiomy Kanashiro le pidió a Jefferson Farfán que la presuma”, la cantante negó que eso haya ocurrido. “Yo jamás le pedí nada, bella”, respondió.

Otra seguidora comentó: “Hermosa, no perdiste nada. El dinero se hace, construye tu propio imperio ¡tú puedes!”. Ante esto, Xiomy aseguró que no estuvo con Farfán por interés económico. “Jamás estuve con él por dinero. Soy independiente, créeme que no me sorprende su dinero”, afirmó.

Xiomy Kanashiro explicó por qué no oficializó su relación con Jefferson Farfán en su momento. (Video: América Espectáculos).

La también animadora insistió en que fue ella quien decidió no hacer pública la relación. “La que no quería oficializar era yo, hablan mucho sin saber nada (…) ¡La que no quería que esto se sepa era yo! Siempre he buscado trabajar tranquila, pero hablan sin saber siempre”, agregó.

Xiomy Kanashiro lanzó comunicado sobre su rompimiento con Jefferson Farfán

Hace unos días, Xiomy Kanashiro sorprendió a sus seguidores al emitir un escueto comunicado confirmando el fin de su relación con Jefferson Farfán. “Quiero contarles a todos que he dado por finalizada mi corta relación con Jefferson Farfán. Gracias”, escribió en sus redes sociales.

Xiomy Kanashiro

Horas después, Jefferson Farfán también publicó un mensaje similar: “Confirmo que mi corta relación con la srta. Xiomy Kanashiro ha terminado. Agradeceré respeto, gracias”.

De esta manera, ambos dejaron claro que su romance quedó en el pasado.