Postulante de San Marcos casi sufre un paro cardiaco: “Sufro del corazón y aún así he venido corriendo”

Un estudiante que reside en Ate llegó a la UNMSM poco después de las 8:30 a.m., hora de cierre de puertas. (Video: Infobae/Paula Elizalde)

Más de 5.000 postulantes se reunieron este 1 de marzo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para rendir el examen de admisión 2025-II. La Oficina Central de Admisión (OCA) había anunciado que las puertas de la ciudad universitaria abrirían a las 6:00 a.m. y cerrarían a las 8:30 p.m. Después de dicha hora ningún estudiante pudo ingresar ni dar la prueba.

No fueron pocos los que corrieron por los alrededores de la universidad pocos minutos antes del cierre de puertas. Entre estos, un joven de polo negro llamó la atención por hacerlo con la mano en el pecho. Este no se detuvo hasta que llegó a la vía de acceso, pero las rejas y un grupo de policías impidieron su entrada a la Decana de América: se había presentado después de las 8:30 a.m.

“Tengo problemas cardiacos”, decía el postulante a los funcionarios de la universidad, pero estos hicieron respetar las disposiciones de la OCA. En conversación con Infobae Perú, el estudiante indicó que se levantó a las 5:00 a.m., pero la larga distancia entre el Cercado de Lima y Ate impidieron que llegue a tiempo a la ciudad universitaria.

Postulante con problemas del corazón fue impedido de ingresar a la UNMSM. (Foto: Infobae/Paula Elizalde)

El postulante a la carrera de Administración marítima y portuaria aseguró que casi sufre un accidente camino a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. “Llegando casi me da un paro cardiaco porque no puedo correr mucho. Sufro del corazón, pero a pesar de eso vine corriendo”, dijo para indicar que la última vez que ha dado el examen de admisión se ofreció un tiempo de tolerancia. Esta versión ha sido desmentida por los representantes de la universidad.

A pesar de la insistencia de decenas de familiares para que se abran las puertas, se respetó la hora máxima de ingreso. Asistentes al examen confirmaron que se tomaron estrictas medidas de seguridad, aquellos que llevaban indumentaria que no iba acorde a las normas, fueron separados por unos instantes. Los que llevaban polos manga larga fueron ayudados con prendas que cumplan con las indicaciones.

Áreas en evaluación

El sábado 1 de marzo de 2025, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevará a cabo el examen de admisión para las siguientes áreas académicas:

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Más de 5.000 postulantes se reúnen este 1 de marzo en la UNMSM. (Foto: Andina)

A continuación, se detallan las carreras correspondientes a cada área:

Administración

Administración de Turismo

Administración de Negocios Internacionales

Administración de la Gastronomía

Administración Marítima y Portuaria

Marketing

Contabilidad

Gestión Tributaria

Auditoría Empresarial y del Sector Público

Presupuesto y Finanzas Públicas

Criminalística Financiera Forense

Economía

Economía Pública

Economía Internacional

Las medidas de seguridad en la UNMSM se refuerzan durante el examen de admisión. (Foto: Andina)

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Derecho

Ciencia Política

Literatura

Filosofía

Lingüística

Comunicación Social

Arte

Bibliotecología y Ciencias de la Información

Danza

Conservación y Restauració

Lengua, Traducción e Interpretación

Educación Inicial

Educación Primaria

Educación Secundaria

Educación Física

Historia

Sociología

Antropología

Arqueología

Trabajo Social

Geografía



La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha incorporado una nueva carrera en su oferta académica: Criminalística Financiera Forense. Esta especialidad se ofrecerá por primera vez en el proceso de admisión 2025-II y pertenece al Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión.

Nueva carrera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La carrera de Criminalística Financiera Forense se enfoca en el estudio y análisis de delitos financieros, como el fraude, lavado de activos, corrupción y evasión tributaria. Su objetivo es formar profesionales con conocimientos en contabilidad, auditoría, finanzas y derecho, capaces de detectar irregularidades económicas y aplicar técnicas forenses para combatir delitos en el ámbito financiero.

El egresado de esta especialidad podrá desempeñarse en instituciones públicas y privadas, como la Policía Nacional, el Poder Judicial, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República y empresas del sector financiero. Su labor será clave para la prevención y sanción de crímenes económicos, contribuyendo a la transparencia y seguridad en el ámbito financiero.