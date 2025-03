La importancia de la mentoría para las mujeres en el ámbito profesional

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo laboral, las mujeres enfrentamos desafíos únicos que pueden dificultar nuestro avance y desarrollo profesional. Estos obstáculos pueden hacer que el camino sea difícil y desalentador. Sin embargo, la mentoría puede ayudarnos a superar estos desafíos y alcanzar nuestras metas profesionales.

He tenido la suerte de contar con mentores a lo largo de mi carrera profesional, desde compañeros de trabajo, clientes y amigos. Mis mentores han sido como amigos sabios que siempre tienen el consejo perfecto en el momento justo. Gracias a ellos, he podido navegar situaciones complejas y tomar decisiones informadas sobre mi carrera. La mentoría genera una relación de confianza y te permite tener un aliado a quien acudir para pedir consejos y apoyo de forma invaluable. Es como tener un GPS humano que te guía en el camino profesional y personal; y te permite que uno finalmente tome la decisión final por dónde ir.

Los mentores pueden influir positivamente en repotenciar las habilidades en liderazgo, gestión de proyectos y conocimientos específicos de tu sector. Además, una gran ventaja de tener un mentor es el acceso a su red de contactos. La mentoría me ha permitido ampliar mi red de contactos a otros profesionales en la industria, lo que me permitió extender mis oportunidades de networking y me abrió puertas a nuevas relaciones profesionales. Estas conexiones fueron cruciales para mi desarrollo profesional. En un entorno donde las oportunidades pueden ser limitadas, tener acceso a una red de contactos amplia y diversa puede marcar una gran diferencia. ¡Es como tener una llave maestra para abrir puertas!

Ver a mis mentoras y mentores triunfar, me dio la confianza y la motivación necesaria para seguir adelante. Su éxito me mostró que era posible superar los obstáculos y alcanzar mis metas. Mis mentores han compartido conmigo estrategias prácticas que me permitieron abordar obstáculos de manera más efectiva y con una mayor sensación de control.

Tener mentores exitosos y respetados en la industria me proporcionaron un modelo a seguir. Sus ejemplos me inspiraron a esforzarme más y a no conformarme con menos de lo que merecía. Sus trayectorias me han mostrado que, con determinación y esfuerzo, es posible alcanzar el éxito en un campo desafiante. Esta inspiración es especialmente importante en un entorno donde las mujeres a menudo se sienten subestimadas y desmotivadas.

Yo también he tenido la oportunidad de ser mentora y ha sido una experiencia muy positiva y enriquecedora, de la cual también he aprendido mucho. Por ejemplo, considerar otras visiones y experiencias me ha proporcionado una retroalimentación imparcial y valiosa.

En resumen, la mentoría es una herramienta invaluable para las mujeres en el ámbito profesional. Proporciona inspiración, orientación, apoyo, desarrollo de habilidades, acceso a redes de contactos, confianza, motivación y estrategias para superar desafíos. Estos beneficios no solo ayudan a las mujeres a superar los obstáculos y avanzar en sus carreras, sino que también contribuyen a crear un entorno profesional más inclusivo y equitativo. Mi experiencia personal me ha enseñado que, aunque el camino puede ser difícil, es posible lograr un cambio positivo y significativo. Por lo tanto, es crucial fomentar y apoyar programas de mentoría para mujeres en todos los campos profesionales, asegurando que tengan las herramientas y el apoyo necesarios para alcanzar su máximo potencial. ¡Vamos, chicas, el cielo es el límite!

Miyanou Dufour