Pamela Franco se va del programa de Carlos Vílchez tras compararla con Pamela López

En el estreno del programa digital ‘Ahora Qué’, conducido por Carloncho y Carlos Vílchez en YouTube, la cantante de cumbia Pamela Franco fue la primera invitada, siendo además bautizada como la madrina de este nuevo espacio en TVMOS+. Durante la emisión, se tocó un tema inesperado que desencadenó una reacción de sorpresa de la artista, quien abandonó el set intempestivamente.

Una fuerte broma de Vílchez nació en un contexto en el que se hablaba sobre las sorpresas románticas que siempre le da a su pareja, Christian Cueva. Carloncho resaltó este gesto, afirmando que el futbolista debería corresponderle de alguna manera. Fue entonces cuando sugirió una idea: “Si tú metes un gol en Cienciano, te sacas la camiseta y que diga ‘Te amo Pamela’ escrito en grande, o sino, ‘Pamela, cásate conmigo’”. La propuesta desató la risa del futbolista.

A raíz de esta sugerencia, nació la broma de Vílchez. “No, tranquilo. Sobrino, si vas a hacer eso, la vas a ca***. Yo sé lo que te digo. Es mejor que pongas ‘Franco’, porque sino no vas a saber cuál Pamela es”, dijo inesperadamente, provocando una reacción inmediata de Franco y una ligera tensión en el ambiente.

Pamela Franco abandona el set tras fuerte broma de Carlos Vílchez sobre Pamela López a Cueva: “No vas a saber cuál es” (Composición/Infobae Perú)

La reacción de Pamela Franco, los conductores y la producción

La inesperada reacción de Franco fue levantarse de su asiento y salir del cuadro, disponiéndose a retirarse. Esto generó un breve silencio en el set, seguido de gritos de los conductores y miembros de la producción que intentaron suavizar la situación. “Madrina, no te vayas”, gritaron en coro, tratando de calmar el ambiente. Afortunadamente, la cumbiambera de 36 años se lo tomó con deportividad y regresó al set poco después, desmintiendo que su salida fuera en serio y aclarando que era parte de una broma.

Sobre el anillo de compromiso que regaló Cueva a Franco

El diálogo había comenzado de forma ligera, cuando Carloncho mencionó el anillo en la mano de Cueva, preguntando con entusiasmo sobre el significado detrás del gesto. Cueva, inicialmente bromista, respondió: “Salió de sorpresa en el Chizito”, haciendo referencia a una sorpresa en su vida personal.

Sin embargo, a medida que la conversación se fue desarrollando, el tono se fue tornando más serio, especialmente cuando Cueva profundizó en el significado de su relación con Franco: “Hay muchas cosas que significan, para mí, algo importante en mi vida, y ella lo sabe. Así que por ese lado yo estoy tranquilo, un anillo no significa ‘todo’. Ella sabe el amor y respeto que tengo hacia ella, su hija y su familia en general.”, dijo sobre su compañera, refiriéndose al respeto y amor que comparten.

Pamela Franco presume su relación con Christian Cueva.

La intérprete de ‘Dile’, quien se caracteriza por sus frecuentes gestos de cariño hacia su pareja, mencionó que en muchas ocasiones sorprendía a Cueva con detalles especiales. “Yo lo tengo mal acostumbrado porque yo siempre lo sorprendo”, comentó entre risas, a lo que Cueva respondió con una broma sobre la presión que sentía para corresponderla: “Nunca he tenido tanta presión. Ni en la selección he tenido tanta presión como la tengo ahora”, dijo, haciendo referencia a las exigencias que enfrentaba en su vida personal.

La fría respuesta de Franco sobre la reconciliación de Christian Domínguez y Karla Tarazona

La broma de Vílchez no fue la única tensión del programa. A lo largo de la emisión, se tocó el tema de la reconciliación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, exesposa de Cueva. Carloncho comentó de manera algo provocativa: “Espero que no te moleste, Pamela, porque si dices que no existe (la promesa de matrimonio), te van a ganar porque Karla y Christian se van a casar”. Franco, sin inmutarse, respondió con una sonrisa y un gesto de aprobación, dejando claro que no le interesaba lo que sucediera con otras personas, ya que su vida gira en torno a su familia y las personas que ama.

En cuanto al romance de Christian Domínguez y Karla Tarazona, Franco mostró una actitud fría y hasta indiferente. “Nunca debió separarse, pues”, dijo, provocando risas en los conductores, aunque rápidamente aclaró que sus palabras eran en tono de broma. Sin embargo, reflexionó sobre las relaciones personales, destacando que, a pesar de las diferencias y separaciones, lo importante era la felicidad de las personas involucradas.

Pamela Franco rompió el silencio sobre la propuesta de matrimonio de Christian Domínguez a Karla Tarazona | YouTube/TVMOS

La visión de Pamela Franco sobre su familia y su hija

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de que Cueva y Franco participaran en un programa como El Valor de la Verdad, Cueva respondió con cautela, destacando que le atraen los programas “con gente seria y real”. A pesar de la broma y las tensiones del programa, se mantuvo la camaradería entre los involucrados.

Pamela Franco, que en todo momento mostró su amor y respeto por su pareja, resaltó la importancia de su hija en su vida y cerró la conversación con una reflexión sobre las relaciones familiares y lo que realmente importa en su vida: “Lo más hermoso para nosotros como padres es nuestra hija”, concluyó.

Karla Tarazona y su emotivo momento junto a la hija de Pamela Franco tras pedida de matrimonio de Christian Domínguez. (Captura: Instarandula)