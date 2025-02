Gobernador de Cusco advierte que “no se extraerá una molécula de gas de Camisea” si el Ejecutivo no construye gaseoducto

Gobernador de Cusco exige construcción de gaseoducto en beneficio para la región. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: FB:@srdongoc/El Peruano)

En el marco de la sexta sesión extraordinaria del Consejo Regional del Cusco, el gobernador regional, Werner Salcedo Álvarez, ratificó su postura frente a la explotación del gas de Camisea y la administración del hotel Sanctuary Lodge en Machu Picchu. La autoridad regional exigió la reactivación del Gasoducto Sur Peruano como una prioridad para la seguridad energética del país y advirtió que no permitirá la extracción de gas del Cusco si este recurso no beneficia primero a la región.

Además, reafirmó su decisión de no ampliar la concesión del hotel turístico ubicado en el Santuario de Machu Picchu, señalando que el establecimiento debe generar ingresos en favor del Cusco. En su intervención, enfatizó la necesidad de un cambio estructural en la gestión de los recursos regionales, con políticas que respeten la riqueza cultural, social y económica del territorio cusqueño.

Según información difundida por el diario Correo, Werner Salcedo fue enfático en su demanda para la construcción del Gasoducto Sur Peruano, una obra que considera esencial para la seguridad energética del país y el desarrollo del Cusco. “El gasoducto para Cusco y el sur va. La palabra se respeta, no se negocia. La seguridad energética del Perú depende del gasoducto sur. Es un tema técnico, no político”, manifestó.

Construcción de gaseoducto. (Foto referencial: Andina)

El gobernador sostuvo que no aceptará la extracción de gas si no se garantiza que su aprovechamiento beneficie primero a la región y a la zona sur del país. “No se extraerá una molécula de gas del Cusco si no se asegura que este recurso beneficie primero a nuestra región y al sur del país”, declaró ante los representantes del Consejo Regional.

Asimismo, Salcedo reiteró que la construcción de la Planta de Kepashiato debe considerarse un derecho innegociable para la región. “La Planta de Kepashiato es un derecho, no una opción. No aceptamos hogares en la oscuridad. Exigimos cumplimiento, no excusas”, afirmó.

El gas de Camisea, ubicado en la provincia cusqueña de La Convención, es uno de los principales recursos energéticos del país. Sin embargo, el proyecto del gasoducto ha enfrentado retrasos en su ejecución, lo que ha generado reclamos por parte de las autoridades y pobladores cusqueños, quienes exigen que el recurso se utilice prioritariamente para atender la demanda local antes de ser transportado a otras regiones del país.

No a la ampliación de la concesión del hotel Sanctuary Lodge

Según el mismo medio, Salcedó confirmó que su gestión no renovará la concesión del hotel Sanctuary Lodge, administrado por la empresa Perú Belmond Hotels. Dicho establecimiento opera en la zona de ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu.

“El Sanctuary Lodge debe dejar recursos al Cusco”, sostuvo. En la misma intervesión, cuestionó una adenda firmada en 2013 que extendió el contrato de concesión hasta mayo de 2025. Según explicó, una vez que expire la actual concesión, la administración del hotel deberá reformularse para que los beneficios económicos favorezcan directamente a la región.

En esa línea, Salcedo también exigió la transferencia de funciones del sector cultura al gobierno regional, con el objetivo de garantizar una mejor gestión del Santuario de Machu Picchu. Argumentó que la administración de este patrimonio debe ser manejada con criterios que prioricen el desarrollo local y la conservación del sitio, asegurando que los ingresos generados por el turismo contribuyan a la economía regional.

El 16 de mayo finaliza la concesión del hotel Sanctuary Lodge, administrado por la empresa de Rafael López Aliaga. (Composición: Infobae)

Cambio estructural y políticas claras

El gobernador cusqueño concluyó su intervención haciendo un llamado a la implementación de políticas que garanticen un manejo eficiente de los recursos de la región. “Es hora de un cambio estructural, de políticas claras que respeten la riqueza cultural, social y económica de la región”, enfatizó.

Aseguró que su administración se mantendrá firme en la defensa de los intereses del Cusco, exigiendo al Ejecutivo el cumplimiento de compromisos asumidos en materia de infraestructura energética y desarrollo turístico en la región. En ese sentido, remarcó que la construcción del gasoducto y la administración del hotel Sanctuary Lodge no son temas negociables, sino derechos de la región que deben ser respetados y atendidos con prioridad.