Fonavi 2025: Reintegro 3 se retrasa a finales de marzo, luego de demora del MEF

El primer pago del año del Fonavi aún demorará un poco más en aprobarse: el Reintegro 3 sufre retrasos. - Crédito Fenaf Perú

El nuevo pago del Fonavi, por el Reintegro 3, se calcuba que se iba a pagar a mediados de marzo, pero ahora la nueva fecha se pasaría hacia finales de ese mes. Así lo informó a Infobae Perú, Jorge Milla, representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú).

Ha pasado casi un mes sin nuevas noticias de la devolución del Fonavi, y si bien los exafiliados pensaban que faltaba ya poco para el nuevo pago, este medio pudo conocer que la fecha se aplazaría. ¿Por qué no ha sesionado la Comisión Ad Hoc? Tiene que ver con la entrada del nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

“El informe que nos dieron es que uno de los representantes del MEF [en la Comisión Ad Hoc], que era jefe del área legal del ministerio, ya no labora ahí por efecto del cambio de ministro. Y no han nombrado su representante [en reemplazo]”, detalló Milla a Infobae Perú.

La devolución del Fonavi irá con montos desde los S/40 y sin un límite. ¿De qué depende que un exaportantes reciba más o menos? - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Reintegro 3 para fines de marzo

La demora del MEF en nombrar a su representante en la Comisión Ad Hoc ha llevado a que no se puedan sesionar reuniones para avanzar con la aprobación y solución de temas con respecto al pago a los exfonavistas. “Sumado a que el Ministro había hecho cambios, eso significaba que se generen informes ,entrega de cargos y otros”, acota Milla.

Sin embargo, el representante de la Comisión Ad Hoc asegura que la siguiente semana, del lunes 3 al viernes 7 de marzo se deberá sesionar. “Ayer estuvimos en la Secretaria técnica, para ver este tema. Así que la próxima semana tiene que haber sesión sí o sí, sino tomaremos algunas acciones legales”, aclara el representante.

Así, anteriormente se había informado que el pago del Reintegro 3 se iba a dar en la segunda semana de marzo, pero ahora se ha retrasado un par de semanas más. “Ya están aprobado los criterios. A fines de Marzo será el pago”, afirma. Sobre cómo se dará la confirmación de la fecha exacta con la aprobación de la Comisión Ad Hoc, apuntó que “eso normalmente se da días antes [del pago]”.

Buenas noticias para los herederos de fonavistas que estaban esperando la devolución. Si son parte de la lista 1 a la 19 podrían estar en el padrón del Reintegro 3. - Crédito Fenaf Perú

Lo que se sabe del Reintegro 3

Estos son los detalles que se conocen del nuevo pago del Fonavi, llamado Reintegro 3:

Irá para fonavista titulares que fueron parte de los grupos de pago del 1 al 19

Los beneficiarios deberán tener 70 años o más, al 31 de marzo de 2025

Los beneficiarios no deben haber sido parte de los grupos de pago del Reintegro 1 y 2

Para el caso de los herederos de fonavistas fallecidos, el titular por el que cobran la devolución debería tener 90 años a más a la fecha del 31 de marzo de 2025.

De igual manera, se reveló que se ha considerado a fallecidos de 90 a más y no desde menos, porque “hay todavía solicitudes de muchos hermanos fonavistas que no han presentado, son 60 mil fonavistas, que no han presentado sus solicitud, sus parientes por reclamar sus derechos. Más lo que vamos a aprobar, va a saturar los procedimientos de la Secretaría Técnica y del Banco de la Nación”, según señaló José Cortez, vocero de los fonavistas.

Se confirma el nuevo pago para los fonavistas de las listas 1 a la 19. - Crédito Fenaf Perú

Pagarán desde S/40

Si bien no habrá un monto máximo para la entrega de la devolución del Reintegro 3 del Fonavi —es decir, que en tanto se acredite un monto alto de devolución para un exfonavista este no estará limitado por un tope— sí se ha puesto un monto mínimo de S/40.

Pero el fonavista que no ha acreditado esta cantidad podrá tener mayor tiempo para justificar este monto presentado los documentos que validen su mayor aporte realizado al fondo extinto.

“Adicionalmente, se incorporará aquellas personas que estuvieran registradas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y a las que tienen alguna enfermedad grave o termina (debidamente acreditada), según la fecha de corte para el respectivo reintegro”, agrega la Comisión Ad Hoc.