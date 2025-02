Aníbal Torres reconoce que gabinete de Pedro Castillo daba vergüenza, pero solo se arrepiente de no haber cerrado el Congreso

Expremier coincidió en la pésima elección de algunos ministros de Estado. | Pulso Informativo

Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros, se refirió al gobierno de Pedro Castillo y las críticas en su contra. En entrevista con Pulso Informativo, la entonces mano derecha del vacado mandatario fue consultado por su mea culpa e indicó que solo sería no haber cerrado el Congreso, a puertas del inicio de juicio oral en su contra y otros funcionarios por el fallido golpe de Estado.

Como se recuerda, en el mensaje dado por el exjefe de Estado se contempló disolver el Parlamento e instaurar el estado de excepción. Lo expuesto en su discurso, cargado de ataques contra el Legislativo, el sistema de justicia y los medios de comunicación, no se concretó ante la falta de respaldo por parte de las Fuerzas Armadas, lo que contribuyó a su captura.

“[¿No hacen mea culpa?] La culpa sería de por qué no cerramos el Congreso que era totalmente negativo al país, pero yo siempre he sido un demócrata y eso sería antidemocrático", mencionó y destacó que, a diferencia de Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, Castillo no firmó la hoja de ruta, por lo que se promovió su salida. “Si él firmaba en este momento él seguiría siendo el presidente”, insistió.

Expremier reflexionó sobre gobierno de Pedro Castillo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Aunque aseguró que su mea culpa se concentraba solo en el Congreso, reconoció como una “vergüenza” la designación de personas cuestionadas como responsables de los ministerios. “Sí. Eso sí y por eso Pedro Castillo dijo que se les investigue a estas personas y se les aplique todo el peso de la ley si verdaderamente han cometido delito”, sostuvo.

Al ser consultado sobre las limitaciones del candidato presidencial de Perú Libre, el expremier lo defendió: “Limitaciones tenemos todos, pero se han dejado convencer por la prensa hegemónica de que Castillo era un incapaz, cuando ¿con él existía la inseguridad ciudadana que tenemos ahora? Si ahora tenemos personas capaces, ¿por qué tenemos el nivel de criminalidad ahora?“.

En ese sentido, resaltó que sabían que Dina Boluarte buscaba derrocarlo, pero prefirieron tenerla cerca, ya que no podían hacer nada al haber sido parte de la plancha presidencial. “Alejarla era incentivar la caída de castillo más rápidamente. Nosotros sabíamos que teníamos que caer, más bien nos sorprendió que duremos más de un año y medio, porque con ese poder extraordinario que había en contra de Castillo de todas maneras se iba a caer”, sostuvo.

Tal como señala la Constitución, al vacarse al jefe de Estado, quien asume es la vicepresidenta, que en este caso era Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia

¿Cuándo inicia el juicio oral contra Aníbal Torres, Pedro Castillo y Betssy Chávez?

El juicio oral por el intento de golpe de Estado se realizará a partir del próximo 4 de marzo de 2025. Junto a Pedro Castillo y Aníbal Torres también se procesarán a la ex primera ministra Betssy Chávez y otros exfuncionarios, entre los que se encuentran Willy Huerta y Geiner Alvarado. Las audiencias se realizarán de manera presencial en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate Vitarte, Lima, y tendrán lugar tres veces por semana: martes, jueves y viernes, en un horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

El proceso judicial, que será llevado a cabo por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, responde a las graves acusaciones formuladas contra los coautores de delitos como rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Según la resolución emitida el 31 de enero de este año, el caso se centra en los hechos ocurridos durante el fallido intento de golpe de Estado que marcó el final del mandato de Castillo.

Presuntos delitos y penas

José Pedro Castillo Terrones : Rebelión (coautoría), abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública; pena solicitada de 34 años.

Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Roberto Sánchez Palomino, Manuel Elías Lozada Morales, Justo Jesús Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez: Todos enfrentan cargos de rebelión como coautores, con penas solicitadas de 25 años.

Aníbal Torres Vásquez: También acusado de rebelión como coautor, con una pena solicitada de 15 años.