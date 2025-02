El costo de los voceros de Dina Boluarte y Juan José Santiváñez: el gobierno destina más de 30 mil soles en sueldos

Gasto millonario en el gobierno de Dina Boluarte por voceros: cuestan s/ 30 mil mensuales

El Gobierno de Dina Boluarte destinará un total de S/35.000 mensuales para los salarios de dos voceros clave: el coronel PNP en retiro, Carlos López Aedo, quien fue nombrado vocero del Ministerio del Interior, y Fredy Hinojosa, vocero presidencial.

Cuando se le preguntó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acerca del sueldo de su nuevo vocero, no dio una respuesta clara y alegó que, como titular del Mininter, no estaba al tanto de ese asunto. “No, lo desconozco. Eso no lo maneja un ministro. Yo no hago el contrato. No hago la convocatoria”, afirmó.

Aunque desde el Ejecutivo se intentó mantener en reserva esta nueva contratación, el diario La República tuvo acceso a la orden de servicio del flamante vocero del Ministerio del Interior, revelando que recibirá S/30.000 por un periodo de 90 días. Es decir, el coronel López Aedo percibirá S/10.000 mensuales por el concepto de “servicio de gestión de contenido institucional para vocería y redes sociales” del ministerio.

Dina Boluarte y Juan José Santiváñez comparten el 4% de aprobación, según Ipsos Perú.

Por su parte, Hinojosa percibe un salario mensual de S/25.000. Aunque él aclaró que su puesto dentro del Despacho Presidencial es como jefe del Gabinete de Asesores y que las funciones de vocería son ad honorem, su remuneración mensual es de S/25.000. Así, sumando los salarios de ambos voceros, el gasto mensual del Gobierno en estos puestos asciende a S/35.000.

¿Cuál es el rol del nuevo vocero del Mininter?

“La idea justamente del portavoz es que haga públicas todas las intervenciones de la Policía Nacional, con detalles”. Esa fue la explicación que dio Juan José Santiváñez en una entrevista a RPP noticias, cuando le preguntaron por la contratación del vocero de su sector.

Según la orden de servicio, las funciones del coronel López Aedo incluyen la creación de doce presentaciones con información relevante sobre los logros del sector Interior, que serán difundidas en las redes sociales. Además, se contemplan doce actividades de intercambio de experiencias con personalidades nacionales e internacionales en el ámbito de la seguridad ciudadana, que también se compartirán a través de las plataformas digitales del Ministerio.

Al estilo Dina Boluarte, Juan José Santiváñez presenta a su vocero oficial en el Mininter.

Finalmente, se realizarán doce atenciones a medios de comunicación para responder a solicitudes de información relacionadas con las acciones del sector. Todos los requerimientos deberán ser presentados en tres entregables, en un periodo de 90 días.

Ante los cuestionamientos, Santiváñez señaló que compartirá el contrato del vocero del Ministerio del Interior y que además de todas las funciones ya explicadas, brindará una asesoría sobre la información que se debe compartir a los medios.

El silencio del vocero presidencial

Por su parte, Fredy Hinojosa, quien desde Palacio de Gobierno trataba de responder las preguntas incómodas para Dina Boluarte, adoptó la misma estrategia de la presidenta desde que se vio envuelto en el escándalo de Qali Warma: guardó un absoluto silencio.

La situación judicial de Hinojosa se complicó aún más cuando se conoció que Qali Warma habría favorecido a la empresa Firgoinca en la compra de conservas a cambio de sobornos. El problema, además de la corrupción, es que estas conservas estaban hechas con carne de caballo e insumos de baja calidad, lo que terminó afectando la salud de los beneficiarios del programa, principalmente escolares de las zonas más vulnerables del país.

El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, rechazó las acusaciones por parte de la Fiscalía.

El escándalo salpicó al vocero presidencial porque, él fue jefe de Qali Warma entre los años 2019 y 2022. Según la tesis del Ministerio Público, el funcionario, habría favorecido a Fringoinca mientras estuvo a cargo de este programa. ¿Cómo lo hacía? Su tarea consistía en firmar las resoluciones que cambiaron las directivas de compra para que la empresa del fallecido Nilo Burga arrase en las licitaciones.

Aunque Hinojosa negó los cargos, actualmente enfrenta una investigación por organización criminal y tiene impedimento de salida del país.