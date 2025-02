“El primer responsable es el alcalde, porque debe fiscalizar”: Gustavo Adrianzén lo responsabiliza por la tragedia en Real Plaza de Trujillo. (Composición: Infobae)

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, afirmó que la responsabilidad política por la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza en Trujillo recae sobre el alcalde de la ciudad, Mario Reyna Rodríguez, quien es el encargado de fiscalizar y supervisar las estructuras de estos establecimientos.

Durante una entrevista con Panorama, Adrianzén explicó que, si bien la responsabilidad podría eventualmente extenderse a otros actores como el gobernador regional o el ministerio de Vivienda, el burgomaestre debe ser el primer responsable debido a sus competencias en materia de fiscalización de infraestructuras comerciales. “El alcalde, porque el alcalde es el encargado de la fiscalización y supervisión de estas estructuras. Esa es la responsabilidad política”, resaltó el primer ministro.

A pesar de señalar la responsabilidad del alcalde, destacó que el gobierno central actuó rápidamente tras el colapso, con la presencia de tres ministros en el lugar del desastre apenas unas horas después del incidente. “No lo hacemos por aplausos. Lo hacemos porque cumplimos con nuestras competencias”, indicó.

Toda la responsabilidad a las autoridades locales

Desde una vista aérea, miembros de la USAR y bomberos evalúan meticulosamente su estrategia para acceder de manera segura a la zona cero del centro comercial Real Plaza. - Crédito: GORE La Libertad

También abordó la cuestión de la fiscalización y la preparación de las estructuras. En su opinión, si la municipalidad de Trujillo hubiera llevado a cabo una fiscalización más exhaustiva del centro comercial, es probable que se hubieran detectado posibles fallas estructurales que habrían permitido evitar la tragedia. “Probablemente, se hubiesen podido haber adoptado disposiciones que tendrían que ver incluso con el cierre del centro comercial hasta que los hallazgos pudieran corregirse”, agregó.

En cuanto a la causa del colapso, admitió que aún no se puede dar una respuesta definitiva sobre si la fiscalización municipal fue deficiente. Sin embargo, reconoció que, independientemente de ello, “esas estructuras han estado mal”. Explicó que el deterioro de las estructuras podría haber ocurrido con el tiempo, aunque la causa exacta aún está bajo investigación. En cualquier caso, aseguró que una investigación rápida y exhaustiva permitirá determinar las causas del colapso y asignar responsabilidades.

¿Usaron la misma excusa?

Crudo detalle del colapso: el suelo del Real Plaza, cubierto de fierros retorcidos, fragmentos del techo y una mancha de sangre, testimonio silente de la tragedia vivida. - Crédito: Larry Campos

Además, se refirió a sus comentarios previos sobre el impacto de las lluvias en la tragedia ocurrida en el puente de Chancay, aclarando que las lluvias podrían haber sido una causa probable, pero no la única. En el caso del colapso de Real Plaza, dijo que no había evidencia de lluvias intensas como factor determinante. En cambio, hizo hincapié en la falta de preparación de las estructuras para enfrentar eventos climáticos extremos como lluvias, vientos o terremotos. “Las estructuras deben estar preparadas para soportar no solo lluvias, sino también terremotos, vientos y cualquier otro fenómeno”, puntualizó.

Sobre las empresas privadas, rechazó la idea de que las compañías operen sin asumir responsabilidades en incidentes de este tipo. “No lo acepto, en principio lo niego”, dijo, calificando como intolerable la idea de que las empresas sientan que pueden actuar sin enfrentar las consecuencias de sus omisiones. Subrayó que la investigación debe arrojar claridad sobre quién y por qué ocurrió la tragedia en Trujillo, pero dejó en claro que las empresas deben ser responsables de sus actos.

En cuanto a las dificultades presentadas por la remoción de escombros y el rescate de víctimas, el premier explicó que las estructuras colapsadas presentan riesgos adicionales al ser manipuladas, lo que hace que el trabajo de rescate sea delicado. Sin embargo, destacó la actuación exitosa de la unidad USAR de la Marina de Guerra del Perú, la única unidad certificada en el país para este tipo de situaciones. Aunque expresó su satisfacción con el desempeño de este equipo, también reconoció la necesidad de más capacitación y recursos a nivel regional para poder afrontar mejor estas emergencias.