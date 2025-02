Bryan Torres elimina a todas las mujeres de su red social tras acusaciones de infidelidad: “Samahara FBI”

Bryan Torres elimina a todas las mujeres de su red social tras acusaciones de infidelidad. (Captura 2: Instarandula)

¡Quiere recuperar su confianza! Bryan Torres ha tomado una decisión radical en sus redes sociales luego de verse envuelto en una serie de acusaciones de infidelidad. El cantante, quien tiene una relación con la modelo Samahara Lobatón, fue señalado por varias mujeres de coquetear y mantener conversaciones íntimas con ellas mientras estaba en una relación formal.

Tras la exposición pública de estas interacciones, que salieron a la luz en varios programas de espectáculo, Torres ha decidido dar un paso drástico para recuperar la confianza de su familia. El dueño de la agrupación, Barrio Fino, tomó la decisión de eliminar a todas las mujeres que seguía en Instagram, una medida que sorprendió a sus seguidores.

Esta acción fue vista por muchos como un intento de demostrarle a la hija de Melissa Klug su compromiso y arrepentimiento, tratando de enmendar los errores cometidos. A pesar de que algunos consideran que esta medida es excesiva, otros piensan que, aunque no siga a mujeres en las redes sociales, aún podría mantener contacto con ellas en otros espacios, lo que genera dudas sobre la efectividad de esta acción.

“Samu por Facebook vi una noticia que Bryan ha dejado de seguir por Instagram, todas las cuentas de mujeres solo sigue de hombres. Fui a zapear y efectivamente cierto se pasó la Samahara FBI”, dice una de las seguidoras de Instarandula. ”Yo me pregunto el Bryan, no tiene ninguna amiga mujer que pueda seguir, no tiene amigas del cole, jefas, familiares mujeres Ja, ja, ja ninguna mujer de confianza de Samahara nada”, agregó extrañado el periodista.

Samahara Lobatón vuelve a ser captada tras los pasos de Bryan Torres

Por otro lado, Samahara Lobatón, por su parte, ha estado lidiando con la situación de manera más reservada. La influencer se encontraba trabajando en su podcast Mapa, proyecto que originalmente pensó lanzar con la colaboración de Bryan. A pesar de las constantes exposiciones públicas de infidelidad de Torres, Samahara se había mostrado tranquila y confiada en su relación, aunque sus recientes acciones dejan en claro que la situación ya no es tan sencilla.

En un primer momento, la exchica reality había declarado que confiaba plenamente en su pareja, pero la evidencia presentada por las mujeres involucradas habría cambiado su perspectiva. Lo más reciente en esta historia fue la aparición de la exchica reality en uno de los conciertos de Barrio Fino, grupo al que pertenece Bryan.

Aunque parecía que había ido a disfrutar del evento, varios testigos aseguran que su presencia en el show fue más un acto de vigilancia que de diversión. Samahara subió al escenario y permaneció cerca de los músicos, observando atentamente la interacción de Bryan con el público, especialmente con las mujeres.

“No habla con nadie y tiene cara de pocos amigos que al menos baile”, dice una de las seguidoras. Samuel Suárez aseveró: “Claro, si va a estar visible en un escenario que al menos se mande con unos pasitos, ¿no? Digo no, al menos para justificar su presencia en el show en lugar de verla con cara militar tampoco es”, mencionó.

Magaly Medina cuestiona a Samahara Lobatón: “No conduce ni su vida bien”

Uno de los comentarios más fuertes de Magaly Medina fue cuando comentó sobre la credibilidad de Samahara Lobatón para liderar un podcast sobre maternidad.

“Oye, pero esta chica, ‘Mapa’… No sé qué significará ‘Mapa’. Ahí dice: ‘¿Y el ‘Pa’? ¿Dónde está el ‘Pa’?’ Ahora ella dice que será la única conduciendo. Pero ella no conduce ni su vida bien, ¿cómo va a conducir un podcast dirigido a madres de familia?”, cuestionó la presentadora.

Magaly Medina sobre nuevo podcast de Samahara Lobatón. (Captura: Magaly TV La Firme)