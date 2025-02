Kiara Lozano tienen peculiar reacción al ganar una refrigeradora en lugar de 5 mil soles en evento de Corazón Serrano

Kiara Lozano tiene particular reacción al ganar refrigeradora y no los 5 mil soles.

El famoso grupo de cumbia Corazón Serrano celebró su 32° aniversario con una serie de eventos inolvidables. Primero, ofrecieron un gran concierto en el Estadio de San Marcos, donde miles de fanáticos disfrutaron de una noche llena de música y emociones. Luego, su fundador, Edwin Guerrero Neira, organizó una fiesta privada en Piura para homenajear a su equipo de trabajo, entregando obsequios de gran valor, como motocicletas, televisores y premios en efectivo.

Como parte de la celebración, se llevaron a cabo sorteos con atractivos premios, generando gran expectativa entre los asistentes. Uno de los más esperados fue un bono de S/5.000, por lo que todos aguardaban con ansias el anuncio del ganador. Sin embargo, la suerte tenía preparada una sorpresa diferente para Kiara Lozano, una de las vocalistas del grupo.

Reacción de Kiara Lozano se volvió viral

Cuando se anunció a Kiara Lozano como ganadora, la emoción inicial se transformó en sorpresa al descubrir que su premio no era el dinero en efectivo, sino una refrigeradora. Su expresión de decepción quedó captada en video y no tardó en viralizarse en redes sociales. Producto del momento, la cantante hizo un ademan de fastidio, provocando carcajadas entre los presentes. Claramente, hizo notar que ella esperaba el bono de S/5.000 y no la refrigeradora.

La animadora del evento, al notar su reacción, comentó con humor: “No fueron los 5 mil, pero te llevas una refri, ven para la foto respectiva”. Al escuchar esto, Kiara se levantó de su asiento y se acercó al escenario para recibir su premio.

El video del divertido momento rápidamente circuló en redes sociales, donde los seguidores de Corazón Serrano tomaron con humor esta reacción.

¿Quién es la nueva integrante de Cielo Fernández?

La nueva integrante de Corazón Serrano es Cielo Fernández, quien fue presentada por todo lo alto en el aniversario de la agrupación, el pasado 8 de febrero en el Estadio San Marcos. Con gran emoción, la cantante hizo su gran entrada al escenario, robándose la atención del público.

Cielo Fernández es una talentosa cantante chiclayana de 18 años que ha cautivado al público con su voz y carisma. Desde pequeña, mostró un gran amor por la música y el arte, destacando en el canto y la danza, con especial interés en la marinera y el tondero.

Su primera experiencia en la televisión fue a los 15 años, cuando participó en el programa de imitación Yo Soy, interpretando a Susan Ochoa. Aunque no avanzó, su determinación la llevó a intentarlo nuevamente en 2022, esta vez como Paloma San Basilio, demostrando su evolución vocal.

Cielo inició su carrera profesional en la cumbia con la agrupación Son del Duke, donde interpretó éxitos como Mix Qué bonito / Ay amor y Mix Qué bello, logrando millones de reproducciones en YouTube. A inicios de 2025, anunció su salida de la orquesta en medio de especulaciones sobre su llegada a Corazón Serrano.

Días después, el rumor se confirmaría al aparecer en el aniversario de Corazón Serrano. Hoy en día, la cantante es la nueva integrante de una de las agrupaciones más importantes de la cumbia peruana, conformada por Yrma Guerrero, Lesly Águila, Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano, Briela Cirilo y Milagros Díaz.

La reacción de Son de Duke ante la salida de Cielo Fernández

A través de una entrevista con la Chola Chabuca, en El Reventonazo de la Chola, el dueño de la orquesta Son de Duke reveló que lo perjudicó la salida repentina de Cielo Fernández, pues ya había hecho gastos para una producción donde la contemplaba.

“Claro, en sí, nos perjudicó en el tema de que ya teníamos una producción”, reveló el empresario, dejando entrever que se habían hecho inversiones y planes a futuro con la joven artista.

“¿Te afectó de alguna manera la salida de ella (Cielo Fernández)? Porque habías invertido en hacer una canción, un feed, en darle espacio a una chica que tenía solo 9 meses en la agrupación”, preguntó ‘La Chola Chabuca’.

Ante esto, el líder de Son del Duke confirmó que la repentina partida de la vocalista impactó los planes del grupo, pero destacó el apoyo incondicional de sus seguidores. ”Gracias a Dios y al público que nos sigue apoyando en cada presentación que tenemos en diferentes rincones del Perú”, dijo.

