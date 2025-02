Real plaza Trujillo fue cerrado en el 2023: ¿cuál fue el motivo y por qué luego decidieron reabrirlo?

Real Plaza Trujillo fue clausurado en el 2023, cuando Arturo Fernández era alcalde. Foto: composición Infobae Perú / MTP / Andian

Aproximadamente un año antes de que el techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo colapsara, ocasionando la muerte de al menos cuatro personas, este centro comercial fue clausurado pro problemas eléctricos, pero luego se decidió que vuelva a abrir sus puertas días después.

El 27 de diciembre del 2023, la Municipalidad de Trujillo decidió cerrar el establecimiento luego de realizar observaciones al sistema eléctrico.

Bomberos están a la espera de maquinaria para reiniciar las labores de rescate de posibles sobrevivientes | Andina

“Ya se firmaron la documentación correspondiente y este lugar está cerrado, porque tenemos tableros eléctricos que están en malas condiciones. Nosotros vamos a un lugar sin saber lo que vamos a encontrar. No somos adivinos, no ponemos, no sembramos nada. Lo que se encuentra se transmite en vivo y eso es lo que hay”, manifestó el gerente de Seguridad Ciudadana, Eduardo Liu.

El 29 de diciembre del 2023, Real Plaza emitió un comunicado donde decían que estas observaciones “no representan ningún peligro inminente ni son causal de cierre”.

Finalmente, el 5 de enero, el centro comercial reabrió sus puertas. Por medio de un pronunciamiento, señalaron que la comuna había hecho “observaciones menores” y que estas habían sido “levantas tras una segunda inspección realizada por el municipio a solicitud nuestra”.

Real Plaza Trujillo fue clausurado luego del incidente. Foto: Twitter / Real Plaza

“En esta segunda inspección, se constató el perfecto estado de todas nuestras instalaciones, especialmente las que se refieren a la parte eléctrica de nuestro centro comercial”, aseguraron.

Real Plaza es “una bomba de tiempo”, dijo Fernández

En ese año, Arturo Fernández aseguró que tanto el Mall Plaza, como el Real Plaza, no ofrecían las garantías necesarias para seguir operando con normalidad.

“Yo le vine diciendo a la población que no vayan al Mall Plaza ni al Real Plaza porque no cuentan con las condiciones (...) creo que el tiempo me da la razón, porque no hay ni ambulancia”, dijo en entrevista con Exitosa.

Continúan labores de rescate en el Centro comercial Real Plaza de Trujillo | América Tv

El primer establecimiento, aseguraba “no tiene precauciones de seguridad para el ciudadano en caso de que lleven armas, no tiene el tema de algún incendio, terremoto... no tiene absolutamente nada”. En ese sentido, afirmó que “ambos son una bomba de tiempo”.

¿Por qué habría colapsado el techo, según Ositrán?

Francisco Jaramillo, gerente de Supervisión y Fiscalización de Ositrán, en una entrevista con Canal N, explicó que este tipo de incidentes no debería ocurrir si se cumplen las normativas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que exige cálculos precisos para soportar diversas cargas, como peso muerto, cargas vivas, nieve y viento.

De acuerdo con Jaramillo, el problema podría radicar en la ejecución de las obras, más que en el diseño inicial. Aunque los diseñadores estructurales están obligados a calcular las sobrecargas que las estructuras deben soportar, el gerente de Ositrán señaló que, en algunos casos, los contratistas o ejecutores de obra no respetan las especificaciones técnicas establecidas en los planos. Esto podría haber llevado a que las estructuras metálicas colapsaran bajo el peso del agua acumulada, superando los factores de seguridad adicionales que exige la normativa.

Exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, se pronuncia sobre tragedia en el Real Plaza | Video: Acceso Directo

El Reglamento Nacional de Edificaciones establece parámetros estrictos para garantizar la seguridad de las construcciones. Según Jaramillo, todas las estructuras deben ser diseñadas para soportar diversas condiciones, incluidas las sobrecargas generadas por fenómenos naturales. Sin embargo, enfatizó que el cumplimiento de estas normativas no solo depende del diseño, sino también de la correcta ejecución de las obras.

Fiscalía determinará responsabilidades

Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, anunció que el Ministerio Público inició investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.

En entrevista con Canal N, dijo que la Tercera Fiscalía Penal y Medicina Legal llegaron al lugar para realizar levantamiento de cadáveres y ayudar a los heridos.

Las diligencias se centran en los posibles delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Comentó, además, que se ha incautado documentación para conocer si hubo negligencia dolosa o culposa.