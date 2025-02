‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy miércoles 19 de febrero

Ex de Yerko admite que aceptó volver con él mientras aún tenía una relación con Andrea San Martín: “Yo acepté todo esto porque él me dijo que iba a terminar” Durante una entrevista televisiva, una madre expuso cómo la dependencia emocional la llevó a creer en falsas promesas y retomar un vínculo amoroso con quien mantenía una relación pública con otra persona, desencadenando una controversia mediática

Ex de Yerko admite que aceptó volver con él mientras aún tenía una relación con Andrea San Martín (Magaly TV La Firme)

La ex de Yerko, Diana Espejo, rompió su silencio y ofreció declaraciones reveladoras sobre la compleja relación amorosa que mantuvieron. Durante una entrevista con la periodista Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme, Diana confesó que aceptó retomar su vínculo con Yerko mientras él se encontraba en una relación con Andrea San Martín, afirmando que confiaba en las promesas de cambio hechas por el creador de contenido. “Yo acepté todo esto porque él me dijo que iba a terminar. Las madres me deben de entender que uno lo que más quiere darle a sus hijos es una familia. Son catorce años de relación que prácticamente hemos tenido. No es cualquier persona, es el papá de mi hijo”, comentó la propia Diana Espejo, según el diálogo compartido por el programa.