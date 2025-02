Harvey Colchado reconoció visitas a Karelim López y dio detalles de reunión con Yaziré Pinedo

Coronel en retiro aclaró distintos cuestionamientos por parte de sus opositores. | Infobae Perú / Carlos Díaz

Harvey Colchado afronta una investigación por presunta organización criminal junto a la presidenta Dina Boluarte, congresistas y periodistas como Humberto Ortiz y Rosana Cueva. En diálogo con Infobae Perú, el coronel PNP en retiro no solo se refirió a la denuncia, sino a las declaraciones de Yaziré Pinedo, de las cuales se fundamenta la medida impuesta por su abogado, Zamir Villaverde.

“En un inicio pensé que lo iban a archivar de plano. Sin embargo, yo entiendo que tienen que esclarecer, pero no tiene sentido. Me ponen como parte de una organización criminal que está integrada por la presidenta, cuando estamos investigando a su hermano, y junto a Patricia Benavides, cuando detuvimos a su entorno. Entonces, ¿cuál es la relación criminal? Es un sancochado, pero igual que se investigue“, mencionó.

Aunque reconoció haber ido a la vivienda de Karelim López, otra de las implicadas en la denuncia, explicó que se dio en el marco de su condición especial. Detalló que las medidas de protección otorgadas a la empresaria estaban a su cargo como coordinador del ya desactivado Equipo Especial de la Policía que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

“Karelim López tiene seguridad policial las 24 horas del día en su domicilio y en sus desplazamientos. Yo, como coordinador y jefe de la Diviac, sí he concurrido en dos o tres oportunidades en un tema estrictamente laboral y de mis funciones, así como he ido a la casa de otros. Sobre la fiesta y el supuesto regalo, todo es mentira. A mí nadie me regala nada y mi cumpleaños lo pasé en mi casa. Incluso, el tema de la torta se dio un día antes, cuando la unidad me hizo un pequeño desayuno”, explicó.

Coronel PNP en retiro se refirió a polémica reunión con Karelim López y Yaziré Pinedo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Carlos Díaz

En relación con la visita a Yaziré Pinedo, detalló que solo la vio una vez, luego de que Karelim López lo llamara y le advirtiera que su vida estaba en riesgo por tener información sobre Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte.

“Yo estaba en Angola, en África, cuando me llamó la señora Karelim López y me dice que está en riesgo la vida de Yaziré Pinedo, que la quieren matar y que tiene información referente al hermano de la Presidenta, quien está pagando un monto de dinero para decir cosas sobre el expremier Otárola. Entonces, cuando yo regreso, voy a la casa de Karelim López y me reúno con ella”, mencionó.

“Todo lo que he conversado lo he anotado y toda esa explicación que me da es referente a Martín Vizcarra, al señor César Figueredo; me habló de César Acuña, de que han hecho reuniones en fiestas con chicas, con empresarios, todo un tema así. Habré estado una hora y media más o menos, me despedí, me retiré y la llamé a la doctora Marita Barreto. Le dije doctora, a mí me parece que la señorita no está en sus cabales porque está con mucho peligro. Entonces, yo no sé si lo que me está diciendo es totalmente cierto o está direccionada por alguien. Hay que tener mucho cuidado, pero al final cualquier persona tiene derecho a declarar y no tiene validez si no es corroborado”, agregó y detalló que la reunión se dio en marzo y a las tres o cuatro semanas fue separado del equipo especial.

En ese sentido, consideró que el cambio de versión dado por Pinedo responde a una captación y estrategia de Zamir Villaverde, quien “se ha plegado a este manejo que están haciendo, presuntamente a través del poder, para hacer creer a la población de que en el equipo especial se arman muñecos, lo cual es una mentira”.