Hijo menor de Shakira es captado bailando y cantando en concierto de su madre: más de lo que no se vio del show

Hijo d Shakira vive con emoción concierto de su madre.

Shakira ha demostrado tener gran complicidad y unión con sus hijos Sasha y Milan, quienes llegaron a Lima luego que su madre resultara internada ante un complicado cuadro estomacal. En su reciente concierto, realizado el lunes 17 de febrero, el menor de los niños de la cantante estuvo presente escuchando y bailando los icónicos temas de su madre.

La presencia del pequeño no pasó desapercibida, pues una usuaria grabó cómo el menor disfrutaba del show, bailaba el tema Soltera y cantaba con gran nostalgia el tema Acróstico, el cual también es interpretado por él y su hermano mayor, Milan.

En esta oportunidad, la artista se valió de la tecnología para acompañarse de la voz y presencia de dos sus niños. Ambos aparecieron a través de una pantalla gigante.

Tal y como lo hizo en los Latin Grammy 2023, Shakira se valió de la tecnología para acompañarse de las voces y presencia de sus hijos en el escenario y cantar en vivo 'Acróstico', esta vez, en el inicio de 'Las mujeres ya no lloran world tour' - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram

“Vas al concierto de Shakira y lo vives frente a su hijo”, escribió la usuaria @dianijf10 a través de su cuenta de Twitter. Además, grabó al pequeño retirándose del show mientras el público lo saludaba. Con total naturalidad y sin miedo al público, el niño de 10 años siguió caminando, de la mano de un tutor.

Las reacciones ante este tierno video no se hicieron esperar. Muchos resaltaron la admiración que siente el pequeño Sasha por su madre, mientras que otros indicaron que no les extrañaría que el hijo de Gerard Piqué siga los pasos de la cantante.

Shakira brindó concierto en Perú y su hijo Sasha lo disfrutó de principio a fin.

“Es Sasha, el hijo de Shakira, que lindo. Veo a Sasha que más le gusta la música, seguro será cantante como su mami”, escribió una usuaria.

“Cuánta admiración para ese trabajo de Shakira y no hablo de su carrera musical, no hablo de su baile espectacular, no hablo de la lealtad y amor con sus padres y su hermano que es su mano derecha en todo, no hablo de su banda genial y de los que están con ella hace casi 30 años, hablo de ese amor de mamá, de ese tiempo que les da, de las enseñanzas, de cada abrazo tan desde el alma. De este trabajo hablo. La manada ya esta completa”, continuó otra, en referencia a la presencia de sus pequeños en Lima.

“Lindo el hijo de Shakira. Cómo viven el concierto de su mamita. Dios lo bendiga siempre”, acotó otra, preguntándose también por qué no fue Milan al show, el mayor de los hijos de Shakira.

Músicos se conmovieron junto a Shakira

Muchos hablaron de Shakira y las lágrimas que no pudo contener al cantar Antología. Sin embargo, no fue la única que se mostró conmovida al interpretar este tema. A los músicos también se les percibe conmovidos al ver a la cantante.

“El momento que Shakira nos hizo llorar a todos, incluso sus músicos en Perú”, escribió el usuario Notichisma a través de Twitter.

Músicos de Shakira nostálgicos al ver llorar a Shakira. Twitter Notichisma.

Vista panorámica del Campo A con espacio vacío

En las últimas horas generó revuelo las quejas de los fans que estuvieron en el campo B. Los fans reclamaron que el área estaba totalmente abarrotada y no coincidía con la imagen referencial del evento.

“La persona que compró Campo B pensó que iba a llegar a ver a la cantante en la parte final de la pasarela”, explicó Santi Lesmes en el programa Arriba Mi Gente, algo que no ocurrió.

Es que según la imagen promocional del concierto, la pasarela del escenario debería haber llegado hasta el Campo B, para que el público pueda ver a la cantante. Es por ello que muchos compraron estas zonas. “Hay mucha gente indignada porque te venden una experiencia que no se cumple”, agregó Santi sobre las quejas.

En esta imagen se puede ver una vista panorámica de la distribución de las zonas, donde en el Campo A se puede ver espacio vacíos, mientras que el Campo B luce abarrotado de gente. Sumado a ello, no pudieron estar cerca a la pasarela del escenario, ni ver de cerca a la cantante.

La vista aérea del Campo A con espacio libre y el B totalmente abarrotado. Twitter