Shakira continúa internada en clínica desde la madrugada y canceló su concierto en Lima

Shakira fue ingresada a clínica durante la madrugada previo a su esperado concierto en Lima

La llegada de Shakira a Lima ha desatado euforia entre sus seguidores, quienes cuentan las horas para ver a su artista favorita en el escenario. Desde el anuncio de sus conciertos, sus seguidores no han hecho más que contar los días para esperarla y hoy es el día en el que saldrá en el escenario a dar todo a sus seguidores.

En su arribo a nuestro país, la cantante reveló que estaba muy contenta con su llegada a nuestro país y confesó su deseo por comer comida peruana. Además, resaltó el cariño del público para con ella, pese a que han pasado varios años que no pisa suelo peruano.

“Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Tengo el corazón emocionado con este recibimiento que me han hecho en el aeropuerto y en el hotel, estoy muy feliz de volver. Los quiero muchísimo, tengo ganas de estar sobre el escenario y de comerme un ceviche”, dijo emocionada.

Shakira y su real estatura, además de su nombre. (Foto: Raúl Umeres)

Sin embargo, este domingo 16 de febrero una noticia ha preocupado a los seguidores de la cantante. La tiktoker La Mana reveló que Shakira había ingreso de emergencia a una clínica local. Según la información que pudo recabar, la colombiana llegó al centro de salud a las 5 a.m.

Más adelante, otra usuaria le confirmó que la artista sí había llegado a la clínica, pero con un mal en el estómago debido a su gastritis. Reveló que ha pasado por exámenes médicos para una pronta mejor y así no se vean afectadas sus actividades en el día.

“Entró por un cuadro de gastritis. Están haciéndole una endoscopia ahora, no creo que perjudique sus eventos de hoy y mañana. De hecho, le darán solución”, mencionó en el mensaje la usuaria.

Por su parte, Ric La Torre también se sumó a esta información y confirmó lo dicho por la tiktoker. Incluso, señaló que fuera del lugar hay camionetas resguardando

“Shakira ha sido ingresada a la Clínica Delgado por un dolor abdominal esta madrugada. Me cuentan que está en un box de emergencia y al parecer la trasladarían a piso. A las afueras del lugar se ven a las camionetas que ayer la resguardaban en el hotel de Miraflores”.

Shakira está internada en clínica local

Usuarios preocupados por el futuro del concierto

Aunque esta parece ser una situación que podría mejorar rápidamente, los seguidores de la artista están a la espera de conocer más detalles de su estado de salud. A través de las redes sociales, los fanáticos de la ‘Loba’ expresaron su deseo por su pronta mejoría, pues podría estar en riesgo la continuidad del show a pocas horas de iniciar.

Desde tempranas horas, los fanáticos están en las afueras del Estadio Nacional esperando a la cantante con la esperanza de escuchar su prueba de sonido antes de subir al escenario a brindar el show que todos esperando.-

Pero, debido a la información de que su salud está un poco afectada, los seguidores expresaron sus deseos de mejora, pero también estuvieron quienes bromearon con que un ceviche, que era el plato que tanto deseaba, podía caerle mal.

“No debiste comer nada Shaki aquí es todo rico pero pesado, en Perú en su peor momento”, “Si si me acabo de enterar me pasaron ese dato.. Que Dios la proteja”. “Y a Speed que comió 7 colores no le pasó nada”, “ptm ojalá no sea nada grave, capaz la comida muy condimentada para ella?”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Se canceló el concierto

Luego de varias horas de incertidumbre, el concierto de Shakira para este domingo 16 de febrero quedó cancelado. A través de un comunicado en sus redes sociales, la barranquillera anunció que permanecerá internada en busca de la mejora de su salud, por lo que no podrá subirse al escenario.

“Lamento informarles que anoche, tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, mencionó, ante la tristeza de sus fans.

Además, reveló estar triste por no poder cumplir con sus seguidores y espera mañana poder estar mejor para cantar sus reconocidos temas. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, finalizó.

Shakira canceló su concierto en Perú. (Instagram)

A raíz de esta noticia, los seguidores de Shakira se fueron hacia la Clínica Delgado para poder obtener más información oficial sobre el estado de salud de la cantante colombiana. Muchos de ellos se pasaron del Estadio Nacional al centro de salud. Se espera que con las horas haya más información.}

Colas y confusión tras cancelación de show de Shakira. Instarándula.

Largas colas afuera del Estadio Nacional

Desde tempranas horas de la mañana se registró a un gran número de personas a las afueras del Estadio Nacional. Cientos de seguidores de la colombiana llegaron desde diversas partes del país para disfrutar del show. Muchos viajaron y llegaron el sábado para buscar un lugar en la fila y no tuvieron problemas en pasar la noche a la intemperie.

Pese al intenso sol del mediodía, los seguidores ya estaban listos para seguir a la barranquillera en escena. Ventas de merchandising, peinados y hasta espacio para guardar las cosas es parte del negocio que prometía romperla este día. Lamentablemente, los comercios se vieron afectados y el negocio se acabó. Todos están a la espera de conocer si mañana podrán continuar con las ventas respectivas.

Cientos de personas forman largas colas a horas del primer concierto de Shakira en el Estadio Nacional

