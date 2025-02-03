Descubre cómo preparar una deliciosa Pollada con pallares y zarza criolla, un plato típicamente peruano que satisfará tus paladares.
Receta de Pollada con Pallares y zarza criolla tipo peruano
Descubre una auténtica receta peruana que tiene por protagonistas al pollo, los pallares y la zarza criolla. Este sabroso y nutritivo plato es perfecto para compartir con la familia o amigos y te garantizamos que arrancará muchos elogios de tus comensales.
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Ingredientes necesarios
Para preparar una rica pollada con pallares y zarza criolla necesitarás los siguientes ingredientes (para 4 porciones):
- 1/2 pollo crudo (con piel)
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- 1 1/2 taza de pallares crudos
- 5 dientes de ajo
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- 2 cebollas rojas
- 1 ají amarillo
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- 1 taza de aceite vegetal
- 4 ramas de culantro
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- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharada de aceite de oliva
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- 2 tazas de arroz cocido
Paso a paso para una Pollada con Pallares y zarza criolla
Ensaya esta receta paso a paso para aprender a cocinar la exquisita pollada con pallares y zarza criolla.
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Preparación de la Pollada
Primero marina el pollo con aceite, después fríelo hasta obtener un dorado perfecto.
Preparación de los Pallares
Los pallares se deben remojar toda la noche antes de su preparación. Cuando estén listos, puedes cocinarlos junto con ingredientes como cebolla y ajo para obtener un sabor aun más delicioso.
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Preparación de la Zarza Criolla
Picar la cebolla, el ají amarillo y el culantro fino. Para sazonar, mezcla el jugo de limón, aceite de oliva. Este será el toque final a tu plato.
Información nutricional
Este delicioso plato peruano aportará aproximadamente 929.9 kcal = 3,891kj por porción. Una opción perfecta para una comida completa y nutritiva.
Por último, sirve la pollada y el pallar acompañados de 1/2 taza de arroz y zarza criolla. Sin duda, esta receta de pollada con pallares y zarza criolla, es un plato principal perfecto para un almuerzo o cena inolvidable.