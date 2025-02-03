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Pollada con Pallares y zarza criolla

Pollada con Pallares y zarza criolla: Un auténtico sabor peruano en tu mesa

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Revelando el secreto detrás del creciente número de emprendimientos basados en una de las recetas más emblemáticas de Perú, y su impacto más allá de la cocina. Foto: Recetas Peruanas
Revelando el secreto detrás del creciente número de emprendimientos basados en una de las recetas más emblemáticas de Perú, y su impacto más allá de la cocina. Foto: Recetas Peruanas

Descubre cómo preparar una deliciosa Pollada con pallares y zarza criolla, un plato típicamente peruano que satisfará tus paladares.

Receta de Pollada con Pallares y zarza criolla tipo peruano

Descubre una auténtica receta peruana que tiene por protagonistas al pollo, los pallares y la zarza criolla. Este sabroso y nutritivo plato es perfecto para compartir con la familia o amigos y te garantizamos que arrancará muchos elogios de tus comensales.

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Ingredientes necesarios

Para preparar una rica pollada con pallares y zarza criolla necesitarás los siguientes ingredientes (para 4 porciones):

- 1/2 pollo crudo (con piel)

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- 1 1/2 taza de pallares crudos

- 5 dientes de ajo

- 2 cebollas rojas

- 1 ají amarillo

- 1 taza de aceite vegetal

- 4 ramas de culantro

- 2 cucharadas de jugo de limón

- 1 cucharada de aceite de oliva

- 2 tazas de arroz cocido

Paso a paso para una Pollada con Pallares y zarza criolla

Ensaya esta receta paso a paso para aprender a cocinar la exquisita pollada con pallares y zarza criolla.

Preparación de la Pollada

Primero marina el pollo con aceite, después fríelo hasta obtener un dorado perfecto.

Preparación de los Pallares

Los pallares se deben remojar toda la noche antes de su preparación. Cuando estén listos, puedes cocinarlos junto con ingredientes como cebolla y ajo para obtener un sabor aun más delicioso.

Preparación de la Zarza Criolla

Picar la cebolla, el ají amarillo y el culantro fino. Para sazonar, mezcla el jugo de limón, aceite de oliva. Este será el toque final a tu plato.

Información nutricional

Este delicioso plato peruano aportará aproximadamente 929.9 kcal = 3,891kj por porción. Una opción perfecta para una comida completa y nutritiva.

Por último, sirve la pollada y el pallar acompañados de 1/2 taza de arroz y zarza criolla. Sin duda, esta receta de pollada con pallares y zarza criolla, es un plato principal perfecto para un almuerzo o cena inolvidable.

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