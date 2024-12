“Lima Norte lo manejo yo”: el escalofriante mensaje de voz del ‘Monstruo’ del Cono Norte a Armonía 10 tras balacera

El aterrador audio del Mounstruo de Lima Norte a Armonía 10.

La orquesta Armonía 10 de Walther Lozada, vivió una pesadilla el pasado 1 de diciembre, cuando su bus fue atacado a balazos en el Callao, antes de un concierto. Este ataque no fue un hecho aislado, sino una respuesta directa a las amenazas de extorsión que la banda había ignorado días antes. Las exigencias de 20 mil soles por parte de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, uno de los principales cabecillas de la extorsión en Lima Norte, acabaron por desatar la violencia.

Días antes del ataque, Armonía 10 había recibido un mensaje de texto por WhatsApp en el que se les amenazaba con consecuencias graves si no pagaban la suma solicitada. El mensaje decía: “Ya comencé, me pararon balón. Hablen y dialoguen porque si no con derramamiento de sangre será. La otra será una granada y los hago volar a todos”. A pesar de la gravedad de la advertencia, los integrantes de la orquesta decidieron no ceder a la extorsión, un error que les costaría caro.

El ataque ocurrió cuando estaban en el Callao preparándose para dirigirse a un evento, cuando desconocidos dispararon contra el bus de la banda, dejándolos aterrados. Sin embargo, lo más escalofriante llegó después. Unos días más tarde, los miembros de la orquesta recibieron un mensaje de voz, también de ‘El Monstruo’, que dejaba claro el poder absoluto que este criminal tiene en la zona.

Armonía 10 de Walther Lozada sufrió atentado a su bus. (Cortesía Agustín Tavara/Infobae Perú)

En el mensaje de voz, Moreno Hernández se presenta como el dueño absoluto de Lima Norte: “Por este medio le está saludando ‘El Monstruo del cono norte’, para que tenga conocimiento caballero Lima Norte lo estoy manejando yo”, se oye en el audio.

El mensaje continúa con una amenaza directa, en la que revela la brutalidad con la que opera en la zona: “Las personas que hace meses a usted le brindaban seguridad en Lima Norte ya no están, unos están bajo su cama y otros bajo tierra”. La amenaza es clara: los músicos y empresarios que se resisten a pagar la extorsión no tienen oportunidad.

‘El Monstruo’ es conocido por su violencia y su control sobre diversas zonas de Lima Norte, donde ha impuesto su ley a través de la extorsión a comerciantes, empresarios, artistas y, como en este caso, a grupos musicales. A lo largo de los últimos años, se ha convertido en una figura temida en distritos como Comas, San Martín de Porres y Los Olivos, donde su red de extorsión opera sin mayores obstáculos. Las autoridades, en muchos casos, han sido acusadas de no intervenir de manera efectiva, lo que ha permitido que estos grupos criminales operen con total impunidad.

El ataque a Armonía 10 no es un caso aislado. La extorsión a artistas y empresarios ha sido una constante en la región, con múltiples reportes de bandas como la de ‘El Monstruo’, que exigen pagos por “protección” a cambio de permitir que los negocios y eventos se lleven a cabo sin incidentes. La falta de acción contundente por parte de las autoridades ha sido objeto de críticas, ya que la inseguridad y el control territorial de estos grupos persiste, afectando a aquellos que, como la orquesta, se niegan a ceder ante sus exigencias.