Anis Samanez se pronuncia sobre remate de sus prendas en tiendas físicas tras polémica acusación de apropiación cultural

La diseñadora Anis Samanez decidió responder después que se afirmara que sus prendas están siendo rematadas tras escandalosa acusación de apropiación cultural. Todo comenzó con una desafortunada declaración en el evento de moda sostenible ‘Orígenes’, donde expresó su descontento respecto a la comunidad Shipibo-konibo, quienes no quisieron enseñarte sus conocimientos de forma gratuita.

El incidente se originó cuando Samanez comentó durante el evento que la comunidad Shipibo-konibo había exigido una retribución económica por compartir sus conocimientos ancestrales, a lo que respondió: “Ni les cuento cuanto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana”. Estas palabras generaron indignación inmediata, siendo calificadas de insensibles y un ejemplo de apropiación cultural.

El hecho de que Anis Samanez se mostrara contrariada con el pago que debía hacerle a los artesanos desató una ola de críticas en redes sociales, de influencers y hasta de organismos oficiales como el Ministerio de Cultura. Ahora, su asociación con la tienda departamental Falabella también se encuentra en boca de todos, pues los usuarios se dieron cuenta de que las prendas de la diseñadora ya no están a precio de etiqueta, sino mucho menos.

En redes sociales, no solo criticaron a la diseñadora, sino también a Falabella, que había lanzado en octubre de 2024 la colección ‘Falabella x Anís’. Esta alianza, considerada un hito en la moda peruana por llevar prendas de diseño exclusivo al mercado masivo, ahora se encuentra bajo la sombra de la controversia.

¿Remate de prendas de Anis Samanez y descuentos?

Apenas dos meses después de su lanzamiento, la colaboración parece estar enfrentando problemas. A través de su red social, el comunicador Ric La Torre reveló que las prendas de Anis Samanez estaban siendo rematadas con descuentos de más del 50%. Horas más tarde, las ofertas llegaron hasta un 60% y, por la noche, desaparecieron por completo de la página web y la aplicación oficial de Falabella. Además, todas las publicaciones relacionadas con la colección fueron eliminadas de las redes sociales de la tienda.

Frente a estas afirmaciones, Anis Samanez rompió su silencio en una entrevista reciente para América Hoy. “No, eso es mentira. Ya estaba en descuento, de hecho hace como 2 semanas y lo digo porque justo fui a tiendas y ya nos encontraba la ropa, había un pequeño córner, así es el retail. Cuando entra campaña navideña, lo demás sale. No ha sido a raíz de todo este escandaloso y penoso incidente”, fueron las palabras de la diseñadora.

Por su parte, Ric La Torre no dio mucho crédito a estas declaraciones e indicó que para él, oferta es lo mismo que decir remate. “Ella dice que es mentira. Decía oferta, eso para mí es sinónimo de remate. De 149 a 59, o sea, un montón de plata.”, aseguró.

Anis Samanez y sus disculpas a la comunidad Shipibo-konibo

Recordemos que no es la primera vez que se pronuncia Anis Samanez. En una anterior ocasión se disculpó con la comunidad Shipibo-konibo, e indicó que se expresó con ligereza.

“Reconozco que me expresé con ligereza acerca de manifestaciones que forman parte de nuestra construcción cultural y que son esenciales para nuestra identidad como país. Fue un error de mi parte y lo lamento profundamente”, se puede leer en su comunicado.

La diseñadora recalcó que no hubo intención de faltar al respeto hacia las tradiciones y comunidades que preservan el patrimonio cultural de nuestro país. “Desde hace cinco años he trabajado con diversos colectivos y comunidades que han enriquecido mi visión y mi trabajo como diseñadora. Estas experiencias me han enseñado mucho sobre la riqueza cultural de nuestro país. Sin embargo, reconozco que aún me queda mucho por aprender. Amo profundamente nuestra cultura y siempre he tratado de reflejar ese amor en mis diseños”, señaló.

