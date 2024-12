Sismo de magnitud 5.0 sacudió Cusco: movimiento se sintió en varias localidades y autoridades monitorean situación

Sismo en La Convención se sintió este sábado. (Foto: Composición)

Un sismo de magnitud 5.0 sorprendió a los habitantes de la provincia de La Convención, en Cusco, a las 8:24 de la mañana del sábado 7 de diciembre. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el distrito de Echarate, a una profundidad de 15 kilómetros, según reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Este evento fue percibido con diferentes intensidades en varias localidades cercanas, aunque hasta el momento no se registran daños materiales ni humanos.

De acuerdo con las autoridades, el temblor fue sentido con intensidad fuerte en Echarate, Kiteni, Juveni, Ivochote y Pangoa. En localidades como Santa Ana se percibió de forma moderada, mientras que en Manitea, Kimbiri y Pichari tuvo una intensidad leve. Este comportamiento diferenciado ha ilustrado cómo un sismo puede ser vivido de maneras distintas incluso dentro de la misma región.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y su equivalente regional (COER Cusco) han confirmado que no se reportaron daños en infraestructura vial ni afectaciones a los servicios básicos de telefonía e internet. En particular, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) verificó que la carretera PE-28B, en el tramo Chirumpiari-Simbeni, no sufrió alteraciones.

Monitoreo continuo y recomendaciones a la población

Indeci realiza simulacros de sismo todos los años.

Las oficinas locales de Gestión del Riesgo de Desastres, junto a efectivos policiales de Kiteni y Kimbiri, han desplegado patrullajes preventivos para evaluar posibles riesgos en las principales calles y zonas urbanas. Mientras tanto, el COER Cusco continúa con el monitoreo constante de los distritos donde se percibió el sismo.

En paralelo, el INDECI ha reiterado su llamado a la población para mantener la calma en eventos similares y seguir los protocolos establecidos. Entre las recomendaciones destacan ubicarse en zonas seguras, tener a mano una mochila de emergencia y atender las indicaciones de las autoridades locales. Estas medidas son claves para reducir el impacto de cualquier emergencia en el futuro.

Este tipo de eventos, aunque no hayan causado daños significativos en esta ocasión, sirven como recordatorio de la necesidad de estar preparados. La región de Cusco, como muchas partes del Perú, está ubicada en una zona sísmica activa, lo que obliga tanto a las autoridades como a la población a trabajar en la prevención y respuesta ante desastres.

Hasta el cierre de este reporte, no se registraron nuevas réplicas ni incidentes asociados al sismo. Las autoridades continúan vigilantes y exhortan a los ciudadanos a mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Infografía de mochila de emergencia en caso de sismo de Indeci Perú (Gob.pe)

Sea un temblor o un terremoto, es esencial tener en cuenta los siguientes consejos y precauciones que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda realizar antes, durante y después del sismo:

Antes del sismo:

Ubica las zonas seguras y las estructuras firmes para protegerte.

Ten preparada una mochila de emergencia.

Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.

Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.

Durante el sismo:

Mantén la calma.

Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.

Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.

No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.

No uses ascensor.

Después del sismo:

Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

Llama a los números de emergencia como: los Bomberos: 116 , Cruz Roja: (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106 .

Auxilia a los heridos.

Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo .

Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un tsunami.