Estas universidades NO otorgarán bachillerato automático permanente si se aprueba ley del Congreso

La Comisión de Educación del Congreso de la República aprobó recientemente un predictamen que establece el bachillerato automático permanente para los estudiantes de universidades públicas y privadas. Sin embargo, la medida solo aplicará a aquellas instituciones que cuenten con licenciamiento institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), excluyendo a las universidades que aún no cumplen con los estándares de calidad exigidos.

La propuesta, que agrupa siete proyectos de ley, busca simplificar el proceso administrativo para los estudiantes y permitirles obtener su grado de bachiller con mayor rapidez, eliminando la obligación de presentar un trabajo de investigación. En lugar de este requisito, los egresados deberán acreditar el dominio de una lengua nativa.

Sin embargo, las universidades que no hayan obtenido el licenciamiento de la Sunedu, o que se encuentren en proceso de adecuación, no podrán beneficiarse de esta normativa. Esto significa que miles de estudiantes de instituciones que no cumplen con los estándares de calidad podrían quedar excluidos de esta medida, afectando su acceso al bachillerato automático.

Evaluación del predictamen en el Pleno

La propuesta que ahora será evaluada por el Pleno del Congreso busca establecer un sistema más ágil para que los estudiantes ingresen rápidamente al mercado laboral. Sin embargo, el debate sobre la exclusión de las universidades no licenciadas se mantiene en pie, pues varios sectores educativos advierten que esta medida podría generar desigualdades entre las instituciones del país.

Cabe precisar que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) amplió el plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que otorga más tiempo a las universidades para cumplir con los requisitos de licenciamiento.

No obstante, aquellas que no logren obtener la licencia no podrán acceder a la modalidad del bachillerato automático, dejando a sus estudiantes en una situación de desventaja.

Esta es la lista de las universidades sin licenciamiento otorgado por la Sunedu:

1. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote

2. Universidad Científica del Perú

3. Universidad José Carlos Mariátegui

4. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

5. Universidad Autónoma San Francisco

6. Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

7. Universidad Privada San Carlos

8. Universidad Seminario Evangélico de Lima

9. Universidad Latinoamericana CIMA

10. Universidad Politécnica Amazónica

11. Universidad Privada Líder Peruana

12. Universidad Peruana Las Américas

13. Universidad Santo Domingo de Guzmán

14. Universidad Alas Peruanas

15. Universidad Privada Leonardo Da Vinci

16. Universidad Interamericana para el Desarrollo

17. Universidad Peruana de Ciencias e Informática

18. Universidad Peruana Santo Tomás de Aquino de Ciencia e Integración

19. Universidad San Pedro

20. Universidad Seminario Bíblico Andino

21. Escuela Internacional de Posgrado S.A.C.

22. Universidad Privada Juan Mejía Baca

23. Universidad Privada Autónoma del Sur

24. Universidad Peruana Austral del Cusco

25. Escuela de Postgrado San Francisco Xavier

26. Universidad Ciencias de la Salud

27. Universidad Privada SISE

28. Universidad Inca Garcilaso de la Vega

29. Universidad Peruana de Oriente

30. Universidad Global del Cusco

31. Universidad Privada Juan Pablo II

32. Universidad Privada de la Selva Peruana

33. Universidad de Ayacucho Federico Froebel

34. Universidad Privada de Ica

35. Universidad Privada de Pucallpa

36. Universidad Particular de Chiclayo

37. Universidad San Andrés

38. Universidad Privada Arzobispo Loayza

39. Universidad Privada Telesup

40. Universidad Privada Sergio Bernales

41. Universidad Peruana Simón Bolívar

42. Universidad Marítima del Perú

43. Universidad de Lambayeque

44. Universidad Peruana de Investigación y Negocios

45. Universidad Peruana de Integración Global S.A.C.

46. Universidad Peruana de Arte Orval S.A.C.