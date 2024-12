Dra. Fit defiende sus estudios y ratifica denuncia contra Magaly Medina: “Pseudo-periodista sin título”

Dra. Fit enfrenta a Magaly Medina por minimizar su título | Chimi Churri - Trivu TV

María Elena Leiva Corcuera, conocida en redes sociales como Dra. Fit, se presentó en el programa Chimi Churri para brindar detalles sobre la disputa legal que mantiene con Magaly Medina. Durante su intervención, la médico estético explicó que ha iniciado un juicio contra la periodista por difamación agravada, debido a los reportajes emitidos en 2022 en los que dos modelos la acusaron de presunta mala praxis, lo que, según afirmó, dañó significativamente su imagen pública.

Durante la entrevista, la Dra. Fit reconoció que sí atendió a las pacientes que aparecieron en el programa ‘Magaly TV La Firme’, pero defendió sus procedimientos, asegurando que utilizó productos aprobados, en ese momento, por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). “Tengo 18 años inyectando. Me han dicho mil veces que no soy médico porque la señora Magaly Medina se ha dedicado a decirme ‘disque’ doctora”, señaló, visiblemente molesta.

Leiva Corcuera cuestionó la actitud de Magaly Medina y recordó que en el pasado fue invitada a su programa como especialista. “Me han hecho dos notas. Ahora empezó a decir que no se sabe si soy médico. ¿No te acuerdas que fui presentada en tu programa como la doctora María Elena Leiva? Yo tengo entendido que tú apruebas lo que sale y lo que no sale, tú sabes que soy médico”, manifestó.

María Elena Leiva, la Dra. Fit, aclara su disputa legal con Magaly Medina. Captura/Trivu TV

Dra. Fit defiende sus estudios

Asimismo, la especialista destacó que tuvo que enviar una carta notarial al programa para aclarar su situación profesional y presentar las pruebas correspondientes. “Nosotros mandamos un correo a Patrick (productor del programa), que es un malcriado, con mi diploma. ¿Y qué me quedó? Mandarle su carta notarial a la señora. Estoy harta de que me digan que no soy doctora, ¿gracias a quién? A la fina cortesía de esa pseudo periodista”, afirmó en un tono contundente.

Leiva enfatizó que, a diferencia de Magaly Medina, no solo tiene años de experiencia en el campo estético, sino también un título profesional que la respalda. “Ella no tiene título, yo sí tengo título, y no solo tengo 18 años de experiencia, tengo título y experiencia, las dos cosas. No soy ninguna improvisada”, sostuvo.

Dra. Fit defiende su título profesional y acusa a Magaly Medina de difamación agravada. Captura/Trivu TV

Finalmente, la Dra. Fit afirmó que, aunque Magaly Medina reconoció públicamente su formación profesional tras recibir la carta notarial, el daño a su imagen ya estaba hecho. Por esta razón, señaló que continuará el juicio hasta el final por el presunto delito de difamación agravada, buscando que se haga justicia y se reivindique su reputación profesional.

Dra. Fit se dirige al abogado de Magaly Medina

María Elena Leiva Corcuera utilizó sus redes sociales para expresar su indignación ante las recientes declaraciones de Benji Espinoza, abogado de Magaly Medina. En una entrevista con Infobae Perú, el letrado afirmó que hasta la fecha no han recibido notificación de la demanda por difamación agravada interpuesta por la médico estético. Frente a esto, Dra. Fit no tardó en responder.

“El doctor Benji Espinoza no sabe que la señora ha sido demandada. Ya les va a caer el papelito, pero sí saben que teníamos una conciliación. ¿O eso no lo sabía? Tres citas hubo y no fueron”, señaló, visiblemente molesta. Además, dejó en claro que no se siente intimidada por las acusaciones ni por los comentarios de la periodista.

La Dra. Fit responde con firmeza a Benji Espinoza y reafirma su demanda contra Magaly Medina.

“No crean ustedes ni la señora Magaly, una pseudoperiodista, que están tratando con una persona de la farándula o con una bataclana, como ella suele llamar a las mujeres. Yo sí tengo los medios económicos para hacer valer mis derechos, no les tengo miedo a ustedes. Estoy con la verdad. Ya recibirán el papelito de la demanda, yo estoy más que preparada, nos veremos la cara”, afirmó.