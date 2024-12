Benji Espinoza, abogado de Magaly Medina, afirma que no ha sido notificado de alguna demanda de la Dra. Fit

Abogado de Magaly Medina responde a demanda de Dra. Fit. (Foto: Captura de TV)

María Elena Leiva Corcuera, conocida como Dra. Fit en las redes sociales, enfrentó un intenso escrutinio mediático tras haber sido acusada de mala praxis difundidas en el programa ‘Magaly TV La Firme’ en 2022. El reportaje, basado en testimonios presentados por invitadas del programa, generó polémica y cuestionamientos hacia la reputación de la doctora. Sin embargo, tras la reciente absolución de las denuncias en su contra, la Dra. Fit ha decidido emprender acciones legales para proteger su honor.

Durante los días 18, 19 y 20 de octubre de 2022, la conductora Magaly Medina utilizó su espacio televisivo para emitir graves acusaciones contra la doctora, lo que desencadenó una serie de ataques mediáticos y daños a su imagen pública. Ante ello, la Dra. Fit tomó medidas legales inmediatas, enviando una carta notarial al canal ATV en la que solicitaba una rectificación formal de las declaraciones vertidas.

A pesar de la solicitud, ATV optó por no emitir disculpas públicas ni retractarse de las acusaciones. Como única acción, retiraron los videos del reportaje de sus plataformas digitales, un gesto que la Dra. Fit considera insuficiente tras el daño causado.

Con la reciente resolución que desestima las denuncias por mala praxis, la Dra. Fit decidió realizar una conferencia de prensa, en el que anunció que iba a tomar medidas legales contra quienes participaron en lo que califica como una campaña de difamación en su contra. Su objetivo, según ha declarado, no solo es reivindicar su reputación profesional, sino también sentar un precedente en defensa de los derechos de los profesionales de la salud.

Abogado de Magaly Medina responde

Luego de darse a conocer que la Dra. Fit había dicho que iba a demandar por difamación a Magaly Medina, el abogado de la periodista, Benji Espinoza, decidió pronunciarse sobre el tema, señalando que su despacho hasta el momento no ha recibido ninguna notificación.

Asimismo, precisó que le pareció muy extraño la forma en que actuó María Elena Leiva, pues convocar a una conferencia de prensa para decir que iba a denunciar a Magaly Medina, solo demostró que el caso que ella tiene pensado presentar no es sólido, pues buscó atención mediática.

“Todavía no nos han notificado, pero a mí me llama la atención que la Dra. Fit anuncie que va a aquerellar a Magaly y lo anuncie a los medios de comunicación, en una conferencia de prensa. Cuando tú vas a realizar algunas acciones, no lo haces en conferencia de prensa, solo lo presentas y en los tribunales demuestras que tienes la razón”, señaló en conversación con Infobae Perú.

De otro lado, Benji Espinoza precisó que su despacho se encuentra listo para responder a la demanda cuando esta sea notificada de forma correcta, por lo que por el momento se encuentra preocupado. “Ese ruido al rededor del caso, de la presentación de su caso, hace ver que en realidad no tiene un caso sólido. En su momento se va a responder la querella, cuando llegue”, dijo.

Cabe recordar que Magaly Medina decidió cambiar de abogado este 2024 luego de haber perdido más de un caso. La ‘Urraca’ indicó que la contratación de este nuevo letrado era también para atacar a sus enemigos, y es que durante varios años se quedó de brazos cruzados cuando también era difamada.