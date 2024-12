Plantean investigar a Alejandro Cavero por altercado en Discofobia: “Daña seriamente la imagen del Congreso”

Parlamentario fue acusado de apropiarse de un celular. | Congreso TV

Alejandro Cavero fue noticia el último fin de semana al protagonizar un fuerte altercado durante un evento denominado “Discofobia”, realizado en el Museo de Arte de Lima (MALI). El tercer vicepresidente del Congreso no solo fue escoltado hacia la salida del lugar entre insultos, sino que fue visto con la ropa rota y sin lentes. Mientras algunos parlamentarios rechazaron la agresión, la legisladora Margot Palacios pidió una investigación.

Durante la sesión de la Comisión de Ética, la congresista no agrupada expuso la situación ante el equipo de trabajo e instó a realizar las diligencias de oficio, pero no en salvaguarda de su colega, sino para hallar responsabilidades por su conducta la cual, según indicó, habría transgredido “el decoro, las buenas costumbres y la honradez con que debe conducirse un representante de la Nación”.

“Señor Presidente, solicito que la Comisión de Ética evalúe la gravedad de los hechos, abra investigación, recabe la información de las cámaras de seguridad e indague sobre la naturaleza de la reunión que se realizaba, identificando con precisión el local al que asistió el congresista Cavero y el estado de su salud y ecuanimidad en que el congresista se encontraba y aplique, si es necesario, el Código de Ética Parlamentaria”, mencionó al considerar que la noticia afectó “seriamente la imagen del poder del Estado”.

Parlamentario protagonizó un fuerte altercado que lo dejó con la ropa rota y sin lentes. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Al respecto, el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, salió en defensa de Cavero e indicó que, desde la Mesa Directiva, expresan su enérgico rechazo a la agresión contra el vicepresidente. “Creemos con firmeza en el mutuo respeto y la tolerancia entre los peruanos. En democracia no hay cabida para la violencia”, agregó.

¿Qué dijo Alejandro Cavero?

Sobre el origen del altercado, el congresista de Avanza País se pronunció vía X. Indicó que una persona con actitud muy agresiva invadió su privacidad, empezó a insultarlo y a grabarlo sin permiso. Como respuesta, optó por quitarle el celular y entregárselo a un guardia de seguridad, “lo que hizo que ella pasara a la agresión física”.

“Me golpeó en la cara rompiendo mis lentes y me lanzó un vaso. Su agresión también causó que mi polo se rompiera, como se ve en las imágenes. A ello se sumaron otros asistentes que con gritos e insultos me exhortaban a abandonar el lugar, cosa que finalmente hice para disminuir el clima agresivo que todos ahí estábamos viviendo”, escribió.

Posteriormente, reconoció el derecho a pensar de forma distinta. Sin embargo, consideró inaceptable el accionar de la mujer. “Condeno lo sucedido, y espero que ningún otro colega o funcionario pase por lo mismo. Hago un llamado a que no perdamos la civilidad como peruanos. La violencia nunca es la salida adecuada para resolver las diferencias políticas. Lamento mucho el incidente y quiero agradecer a todos quienes me han expresado sus muestras de solidaridad en estos momentos”, sentenció.

En los videos difundidos en redes sociales se pueden escuchar expresiones como “Fuera mie***” y “No hace ni mie*** por el país”. Las reacciones al incidente no se hicieron esperar.

Al respecto, un usuario de la red social “X” opinó: “Estás en un evento público, si te graban no es delito ni falta, si te insultan llamas a seguridad, lo que Cavero hizo fue ROBAR un teléfono y escalar todo hasta ser expectorado del lugar, encima no tuvo los (...) para él mismo devolver el teléfono”.

Otro cibernauta expresó: “Esto es lo que pasa cuando tienes congresistas como Alejandro Cavero, Chirinos y Tudela, que repiten durante meses que no les importa la enorme impopularidad del Congreso. Bueno ahí tienen, de algún modo la gente tiene que hacerles sentir el desprecio por el Congreso”.

Agregó: “Cavero exoneró de responsabilidad a los asesinos de Inti y Bryan y luego justificó las masacres en el sur. Así que no, ese moralismo de “cualquier violencia se rechaza” aquí no aplica. Cavero es cómplice, romperle el polo no se compara con meterle tiros a niños en Juliaca y Cusco”.

No todos los comentarios fueron en contra de Cavero, otra persona condenó la agresión: “Estoy muy en contra con Cavero, su gestión y su ‘aporte’ a la Comunidad LGBTIQ+… Pero ataques físicos…con esos agravantes no son ni deben ser normalizados y aceptados… Reclamemos con el verbo y con el voto, pero no con el puño”.

El congresista Alejandro Cavero fue retirado entre insultos del Museo de Arte de Lima.

¿Qué es Discofobia?

Discofobia nació como una alternativa que revivía el espíritu de la era disco, atrayendo a aficionados de ritmos como el italo, house y eurodance. Este evento se ha consolidado como un punto de encuentro para aquellos que buscan disfrutar de una noche sin etiquetas, destacando por su ambiente hedonista y liberal. Con el tiempo, se ha transformado en un lugar predilecto para la comunidad LGTB, ofreciendo visibilidad y un espacio seguro para sus miembros.