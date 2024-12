Dina Boluarte: “Quienes cometen actos de corrupción no deben estar libres, caminando por la calle ni hablando sueltos en plaza”

Dina Boluarte pide cárcel para los corruptos: "No pueden estar libres". Video: Canal N

La presidenta Dina Boluarte emitió una firme advertencia a los corruptos en un reciente acto oficial, instando a los agentes de la Policía Nacional del Perú a capturar a quienes cometan actos de corrupción. Su declaración sorprendió, dado que su hermano, Nicanor Boluarte, se encuentra prófugo tras la prisión preventiva dictada por el Poder Judicial por el caso “Waykis en la sombra”. Además de haber sido vinculada con Vladimir Cerrón, quien lleva más de un año en la clandestinidad.

Durante una visita a la comisaría de Oquendo, en el Callao, la presidenta Boluarte expresó su compromiso con la Policía Nacional para garantizar que todos aquellos que infringen la ley, incluidos maltratadores de mujeres, abusadores de niños y corruptos, sean capturados. En ese sentido, cuestionó la libertad de los últimos, señalando que no pueden estar “sueltos en plaza hablando”.

“La policía buena tiene que salir a capturar, de la mano del derecho y de la justicia, al delincuente, a aquel que golpea a una mujer, a aquel que viola a los niños; tiene que ser capturados. Aquel que comete actos de corrupción, esos no pueden estar libres, caminando por la calle, sueltos en plaza hablando”, expresó.

Boluarte Zegarra advirtió que la delincuencia no logrará vencer los esfuerzos de su gestión por reducir los índices de víctimas de ataques perpetrados por criminales, sicarios y extorsionadores. Mantuvo el mismo enfoque al referirse a los escándalos de corrupción revelados en los últimos meses, expresando su confianza en que durante su último año de gestión será posible construir un país “sano, sin delincuencia y, sobre todo, sin corrupción”.

Aunque en su discurso condenó de manera directa a quienes hayan sido señalados por actos de corrupción, posteriormente no retomó el tema, enfocándose en reiterar la labor que deben desempeñar los efectivos policiales para capturar a quienes atentan contra mujeres y niños, así como a los delincuentes comunes.

“La Policía tiene que salir y poner bajo la reja, donde merecen estar, los delincuentes, los violadores y los que maltratan y golpean a las mujeres de nuestra patria”, recalcó.

Exige resultados y anuncia presupuesto

Asimismo, destacó que para el año 2025 se ha asignado un “presupuesto histórico” al Ministerio del Interior, con el objetivo de abordar tres aspectos clave de la problemática interna de la PNP. En este sentido, indicó que el presupuesto incluye un porcentaje destinado a resolver la crisis de inseguridad ciudadana, así como a la construcción y mejora de comisarías, además del aumento de sueldos para policías en actividad y en retiro.

“Nuestra Policía Nacional para nosotros es prioridad, pero, así como venimos trabajando en dar mejoras a nuestra Policía Nacional, también les vamos a exigir resultados a cada uno de ustedes”, señaló.

A continuación, felicitó al titular del Mininter, Juan José Santivañez, a pesar de los cuestionamientos sobre los resultados de los estados de emergencia y las medidas adoptadas para reducir la ola de criminalidad. También hizo referencia a las recientes denuncias contra efectivos policiales por atentar contra mujeres, robar a sus compañeros y otros señalamientos.

“No nos preocupamos de mezquindades”

Más temprano, durante el lanzamiento de la campaña ‘Por más empresas inclusivas’, la presidenta abordó las críticas recibidas por su viaje a China. Recordó las observaciones sobre su elección de vestimenta, un buzo de una popular serie de televisión, y explicó que optó por ese atuendo debido a la necesidad de viajar cómodamente en vuelos de más de 24 horas.

Aunque restó importancia a los comentarios sobre su ropa, lamentó que la atención se centrara en su vestimenta en lugar de en el propósito de su viaje.

“No fue fácil ese viaje. Muchos criticaron, dijeron que me había puesto el pijama de ‘Los Simpsons’, ¿cierto? Eso les importó más que poner la importancia en dónde estábamos viajando. Nosotros nos reímos porque sentimos que es parte del folclore. Viajar 24 horas, hay que viajar cómodamente, no es fácil, pero lo hacemos por el cariño y el amor que le tenemos a la patria que se llama Perú. No nos preocupamos de las mezquindades, ni de los odios o los rencores”, concluyó.