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Paolo Guerrero respalda a Mano Menezes y destaca el aprendizaje tras el debut de la selección peruana: “Es una etapa distinta”

El delantero analizó el estreno de técnico brasileño al frente de la ‘bicolor’, subrayando los aspectos positivos y señalando los retos que enfrenta el equipo tras la derrota ante Senegal

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Paolo Guerrero – Selección Peruana – Alianza Lima – Perú – deportes – 30 marzo
El máximo goleador histórico de la selección peruana destacó la importancia de los partidos amistosos y el trabajo en equipo, señalando que la llegada del entrenador brasileño abre una etapa de transición llena de nuevos desafíos (Facebook / Club Alianza Lima)

El delantero Paolo Guerrero, máximo goleador histórico de la selección peruana y actual jugador de Alianza Lima, reflexionó sobre el presente del combinado nacional luego del primer partido bajo la dirección técnica de Mano Menezes. El atacante reconoció que el grupo se encuentra en una etapa de transición y que el trabajo conjunto será clave para consolidar el nuevo proyecto futbolístico.

Perú sufrió un traspié en su primer encuentro dirigido por el entrenador brasileño, cayendo por 2-0 ante Senegal, selección africana que cuenta con amplia experiencia internacional. A pesar del resultado adverso, Guerrero valoró el esfuerzo de sus compañeros y consideró que el proceso apenas comienza. El delantero enfatizó la necesidad de fortalecer la cohesión del plantel y de aprovechar los partidos amistosos para sumar rodaje internacional, especialmente para los futbolistas que recién se incorporan al equipo.

El propio Guerrero manifestó: “Es una etapa distinta con nuevo entrenador. Desde mi perspectiva, los muchachos no realizaron un mal partido. Hay elementos que se deben ajustar, como el entendimiento entre quienes se integran recientemente. Es fundamental que los jugadores vayan adquiriendo esa conexión en el campo. Estoy seguro de que, con el tiempo, los resultados positivos llegarán”.

Las impresiones de Guerrero tras el debut

Paolo Guerrero – Selección Peruana – Alianza Lima – Perú – deportes – 30 marzo
Tras el estreno ante Senegal, Paolo Guerrero dejó una lectura mesurada del rendimiento colectivo, destacando la disposición del grupo para adaptarse al nuevo proceso y la necesidad de tiempo para afinar la idea. (Facebook / Club Alianza Lima)

El atacante de Alianza Lima fue consultado sobre el rendimiento colectivo e individual de la selección en el enfrentamiento ante Senegal. Guerrero destacó que el grupo mostró disposición para adaptarse a las nuevas ideas que propone el técnico Mano Menezes. Subrayó que el proceso de adaptación será progresivo y que los futbolistas jóvenes necesitan tiempo para alcanzar su mejor nivel junto a los más experimentados.

“El entrenador está transmitiendo su filosofía en cada entrenamiento y partido. Los jugadores deben asimilar lo que él busca en cada posición dentro del campo. Me parece muy relevante que todos los convocados participen en estos compromisos internacionales, ya que estos desafíos fortalecen a la selección en todos los aspectos”, señaló Guerrero en declaraciones al canal digital de Gerson Cuba.

Consultado sobre si algún jugador le sorprendió en particular, el delantero respondió: “Todos contribuyeron en el partido. Es fundamental que se generen este tipo de encuentros porque el roce internacional será crucial para el desarrollo de todos los integrantes del plantel. Cada uno está sumando experiencia y eso se reflejará en el futuro”.

El próximo reto ante Honduras

César Inga entrenándose con balón. - Crédito: FPF
César Inga entrenándose con balón. - Crédito: FPF

El siguiente compromiso de la selección peruana será frente a Honduras, en un duelo programado para el martes 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, ubicado en la ciudad española de Leganés, con una capacidad de 14.000 espectadores. El encuentro corresponde a la última jornada de la actual fecha FIFA y la organización informó que será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes para el público peruano.

Guerrero expresó su confianza en que el equipo mostrará avances en el siguiente desafío. “Espero que la selección pueda realizar un buen partido frente a Honduras y conseguir una victoria. Los triunfos en esta etapa de preparación aportan confianza y motivación, aspectos esenciales para afrontar los próximos retos”, afirmó el delantero.

El proceso comandado por Mano Menezes se encuentra en su fase inicial, y el plantel está enfocado en consolidar los conceptos del nuevo cuerpo técnico. La dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol confía en que los amistosos internacionales permitirán identificar áreas de mejora y potenciar el rendimiento colectivo.

El papel de los amistosos internacionales

Paolo Guerrero – Selección Peruana – Alianza Lima – Perú – deportes – 30 marzo
El nuevo ciclo de la selección encuentra en los partidos amistosos su principal laboratorio, donde, según Guerrero, el equipo puede crecer, corregir y fortalecer su identidad futbolística. (Facebook / Club Alianza Lima)

Tras el debut de Mano Menezes, la prensa local y los aficionados han seguido de cerca la evolución de la selección. El propio Guerrero reiteró la importancia de mantener el enfoque en el trabajo diario y de aprovechar cada oportunidad para crecer como equipo. En su diálogo con los medios, enfatizó: “El roce internacional aporta mucho. Estos partidos amistosos contra selecciones de alto nivel son fundamentales para el grupo. Todos los futbolistas necesitan ese nivel de competencia para seguir desarrollándose”.

El delantero también comentó sobre la preparación de su club, Alianza Lima, de cara al clásico nacional, aunque recalcó que su prioridad actual es aportar a la selección y apoyar el proceso de renovación impulsado por Menezes.

“Nosotros estamos entrenando fuerte y ya estamos concentrados para el trabajo que tenemos que hacer el sábado. Estamos trabajando con mucha humildad y con los pies en la tierra”, finalizó.

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