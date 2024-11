La íntima confesión de Gisela a Magaly sobre Javier Carmona: “Hablamos como viejas amigas”

Magaly Medina cuenta detalles de su encuentro con Gisela Valcárcel en Miami | Panamericana

La inesperada aparición de la presentadora de televisión Magaly Medina en el programa de Panamericana Televisión, ‘Todo Se Filtra’, por su primer aniversario, desató un revuelo y fue motivo para que se destapen muchas verdades ocultas sobre su relación con otras figuras mediáticas como su examigo Rodrigo González y su rival directa, la icónica Gisela Valcárcel.

Ante la sorpresa de la ‘urraca’, el conductor del magazine, Kurt Villavicencio ‘Metiche’, le recordó una peculiar anécdota que protagonizó junto a la ‘Señito’ cuando ambas coincidieron en 2013 en una feria en Miami, en donde se sentaron juntas. Medina se aseguró de clarificar que si se ubicaron tan de cerca, no fue por voluntad propia.

‘Metiche’ puntualizó que Gisela contó que, en aquel encuentro, la conductora de ATV lloró “en su hombro” mientras ahogaba sus penas. Sin embargo, ahora Magaly asegura que fue al revés. ¿La razón? Javier Carmona.

“Para empezar, yo no lloriqueo. Yo le conté como ella me contó porque nos sentaron juntas. Erik Jurgensen fue el gran promotor de que estuviéramos todas juntas, que nos sentáramos y habláramos”, aclaró la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

La feria que las unió

Cuando Medina aun estaba saliendo con el notario Alfredo Zambrano, la ‘urraca’ viajó a Miami justo en el momento en que atravesaban una crisis. Mencionó que ella y su actual esposo tenían constantes discusiones “cada 2 meses” y confesó que eran “bien tóxicos” durante su etapa como enamorados.

“Fui a esta feria porque siempre quise ir a las ferias que van las personas de la televisión, pero yo no tengo tiempo de ir... A Gisela la envidio. Eso es lo único que envidio de ella, que se pasea por todas las ferias de televisión, porque puedes traer buenas ideas”, confesó en ‘Todo Se Filtra’.

Magaly se mostró incómoda ante la versión que contó públicamente Gisela sobre su encuentro. (Composición/Infobae)

Gisela y Magaly ahogaron sus penas “como viejas amigas”

Dado el mal momento en el que se encontraba con Zambrano, la ‘urraca’ entró en confianza con la expresentadora de ‘El Gran Show’ y se abrió sobre lo que le aquejaba en su relación. “Le conté por qué estaba peleada (con Zambrano), qué era lo que me había molestado, etc. Pero sin lloriquear, ni en su hombro ni en nada”, sentenció Medina.

Visiblemente incómoda por la versión que había contado Gisela públicamente en su momento, Magaly reveló a Kurt Villavicencio que la dueña de PROTV sí le demostró sufrimiento respecto a su fallido matrimonio con el fallecido Javier Carmona.

“Ahí hablamos fundamentalmente de Carmona. La que me contó sus penas fue ella. Porque nos sentamos y comenzamos a hablar como viejas amigas, ella me contó exactamente cómo sucedió la separación de Carmona y hablamos de los hombres”, aclaró la ‘urraca’ en su reveladora conversación con ‘Metiche’.

Además, Medina mencionó indirectamente a presentadora y exvedette Tula Rodríguez, quien fue la tan conocida manzana de la discordia entre Gisela y Carmona, aunque fue cuidadosa al no mencionar su nombre: “Me contó básicamente todo lo que sufrió en esa separación de Carmona y cuando se dio cuenta que él estaba saliendo con otra persona”.

Las presentadoras de TV tuvieron una conversación íntima sobre sus parejas. (Composición/Infobae)

Advierte represalias legales a Rodrigo González por vincularla con Chibolín

Como se sabe, durante los últimos meses, el presentador de ‘Amor y Fuego’ ha evidenciado su molestia por la poca cobertura al caso Andrés Hurtado y en más de una ocasión insinuó que Medina tendría cercanía al expresentador y ese sería el motivo por el que no hablaba del tema en su programa.

En conversación con el popular ‘Metiche’, la presentadora mencionó que no se quedará callada, porque pese a que está acostumbrada a que hablen de ella, considera que este tema embarra su reputación.

“Eso sí embarra mi reputación, embarra mi carrera de 27 años y no te lo voy a permitir, seas quien seas, así te haya tenido años atrás muchísimo cariño, pero esto no te lo permito”, dijo.

También reveló que esta no es la única vez que se defenderá y que, a raíz de la no respuesta de González, tomó la decisión de enviar una nueva carta notarial. Según su descargo, en los próximos días llegaría a manos de su destinatario. “Hay otra más que va en camino, esta semana si no me equivoco”, mencionó.

