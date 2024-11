Bill Orosco responde a comparaciones de su voz con la de su primo Deyvis: "¿quién canta mejor?", le preguntaron

Bill Orosco no se queda callado a raíz del conflicto público y legal con su primo Deyvis. El joven artista ha decidido defender su trabajo y dejar en claro que continuará haciendo lo que más le gusta: la música, pese a todas las trabas que pueda tener.

Es así que este martes 26 de noviembre, Bill se presentó en el programa digital Ouke, en donde habló de diversos temas, pero el más polémico, su conflicto con su primo. En medio de la charla, defendía su trabajo y el hecho de cantar temas de Néctar. De acuerdo a su descargo, esto se debe a que intenta ingresar el mundo de la cumbia costera, por lo que uno de sus referentes es el grupo de su tío.

Sin embargo, en la charla, el presentador Daniel Marquina le preguntó si es que consideraba que su voz era mejor a la del actual líder del Grupo Néctar. Lejos de afirmar o negar este cuestionamiento, dejó la respuesta en el público, quienes son los que pueden cuestionarlos.

Bill Orosco responde si es que canta mejor que su primo Deyvis

“El mejor jurado y el único jurado que va a existir es el público”, señaló, mientras se sabe que muchos usuarios le han expresado su apoyo y destacado su trabajo.

Pero, algo que llamó la atención fue el slogan que usa con su nombre. Deyvis Orosco dice: ‘Con Cariño’ como parte de su identidad, a lo que Bill afirmó que usa la frase: “Con más cariño”, lo que también fue cuestionado por los presentadores.

El conflicto entre Deyvis y Bill Orosco

La disputa entre Deyvis Orosco y su primo Bill Orosco ha puesto en evidencia tensiones familiares y legales en torno al legado musical de Johnny Orosco, fallecido líder del icónico grupo Néctar. El conflicto gira en torno a los derechos sobre las canciones de la agrupación y el uso del apellido Orosco en las carreras artísticas de ambos.

Deyvis, miembro de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), envió una carta notarial a su primo prohibiéndole interpretar las canciones de Néctar. Según el documento, el cantante tiene los derechos sucesorios sobre las obras de su padre, lo que le otorga autoridad para impedir su reproducción, adaptación o interpretación en cualquier formato, tanto en Perú como a nivel internacional.

Bill Orosco responde a Deyvis tras prohibirle cantar temas de Jhonny Orosco: “Yo también soy Orosco”

“Dicha prohibición se hace extensiva para la ejecución pública y en todas las plataformas digitales, no solo al territorio nacional, sino también a nivel mundial, bajo responsabilidad”, señala el texto, firmado por el intérprete conocido como el “Bomboncito de la cumbia”.

La medida generó una enérgica reacción de Bill Orosco, quien ha ganado reconocimiento en redes sociales, especialmente en TikTok, por su voz similar a la de Johnny Orosco. En declaraciones al programa Magaly TV La Firme, Bill denunció que su primo no solo le impidió cantar los temas de Néctar, sino que también intentó que Indecopi le prohibiera utilizar el apellido Orosco en su carrera musical, algo que calificó como un intento de “apagar su voz”.

“Me mandaste una carta notarial para no cantar las canciones de mi tío y ahora quieres prohibirme que use mi nombre, ¿ya no quieres que cante más?”, expresó Bill, visiblemente afectado. Según explicó, utiliza el apellido materno como un homenaje a su madre, quien lo crió junto a sus hermanos en condiciones adversas.

El conflicto ha dividido opiniones entre los seguidores de ambos artistas, mientras el legado de Néctar continúa siendo un tema central en sus respectivas trayectorias.