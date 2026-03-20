Perú

Brahian Labarca: el joven talento que da vida a Rocky en ‘Valentina Valiente’

Con solo 24 años, Brahian Labarca se suma al elenco estelar de la telenovela de Latina y destaca por su talento, disciplina y la conexión que ha logrado tanto con sus compañeros de reparto como con el público.

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Brahian Labarca es uno de
Brahian Labarca es uno de los jóvenes talentos de Valentina Valiente.

A sus 24 años, Brahian Labarca comienza a abrirse camino en la televisión peruana como parte del elenco de ‘Valentina Valiente’, la telenovela de Latina Televisión que conquista el horario estelar. En su primer proyecto televisivo, Labarca interpreta a Rocky, un personaje complejo y carismático que representa su gran oportunidad en el prime time nacional. La historia, protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand, le permite compartir escenas con figuras consolidadas y demostrar su talento ante una audiencia masiva.

Rocky, el personaje al que da vida Labarca, es descrito como un joven seductor, astuto y con mucha “calle”. Su vida no ha sido sencilla: aprendió a sobrevivir gracias a su ingenio y picardía, más que a las reglas convencionales. “Ama profundamente a su madre y a su familia, y los defiende con toda su alma”, comenta el actor, que reconoce en Rocky una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que le permite conectar con el público.

El papel marca un antes y un después en su carrera, abriéndole las puertas de la pantalla grande y permitiéndole crecer profesionalmente.

Previo a ‘Valentina Valiente’

La llegada de Brahian Labarca a Valentina Valiente’ no es fruto de la casualidad. El joven intérprete se preparó durante varios años con talleres de actuación dictados por reconocidos profesionales del medio, como Ximena Lindo, Bruno Odar, Leonardo Torres Vilar y Roberto Ángeles. Este último, conocido por su exigente sistema eliminatorio, representa un hito en la formación de Labarca, quien logró completar todos los ciclos del programa antes de presentarse al casting de la telenovela. “El taller de Roberto Ángeles fue una experiencia intensa, pero me permitió crecer como actor y estar listo para los retos de la televisión”, asegura.

Antes de su debut en ‘Valentina Valiente’, Labarca enfrentó el lado menos visible de la profesión: la incertidumbre de los castings y las oportunidades perdidas. Participó en varias audiciones, entre ellas la de “Pitucas sin lucas”, sin obtener el papel. Lejos de desanimarse, mantuvo el optimismo y la perseverancia. “La carrera del actor es así. Hay que seguir intentando. El que la sigue, la consigue”, reflexiona, convencido de que la constancia es clave para abrirse paso en la industria.

Brahian Labarca interpreta a Rocky
Brahian Labarca interpreta a Rocky en Valentina Valiente.

En el set de ‘Valentina Valiente’, el ambiente de trabajo ha sido fundamental para su proceso de adaptación. Labarca destaca la buena química lograda con Mayra Goñi, protagonista de la novela, con quien asegura haber construido una conexión que se refleja en pantalla. “Además de trabajar juntos, ya nos estamos conociendo como amigos y eso facilita mucho las escenas”, señala. La relación con Rodrigo Brand y el resto del elenco también ha sido positiva, con una comunicación constante que fortalece la confianza y el compañerismo entre los actores.

Una telenovela llena de aprendizaje

El aprendizaje no termina con la experiencia en el set. Labarca reconoce que compartir escenas con actores de mayor trayectoria es una oportunidad invaluable para absorber consejos y mejorar su desempeño. Destaca especialmente el apoyo recibido por Pierina Carcelén y Pietro Sibille, quienes lo han orientado y brindado tranquilidad en los momentos de mayor exigencia. “Son actores con gran trayectoria y, como comparto más escenas con ellos, me han hecho sentir muy cómodo. Estoy muy agradecido por eso. Todo lo que sume, bienvenido sea”, afirma.

Mayra Goñi agradecida con su
Mayra Goñi agradecida con su protagónico en Valentina Valiente.

Más allá de la actuación, Brahian Labarca desarrolla su faceta como creador de contenido en redes sociales. Este espacio le permitió experimentar con pequeñas escenas y monólogos, despertando su interés por la actuación y motivándolo a buscar una formación profesional. “Empecé grabando videos para redes y eso me animó a estudiar actuación en serio. Ahora siento que todo ese trabajo previo se refleja en lo que hago en la novela”, cuenta.

Con optimismo, Labarca vive este momento como el inicio de una nueva etapa en su carrera artística. El papel de Rocky en ‘Valentina Valiente’ representa para él la posibilidad de demostrar su talento, conectar con el público y aprender de cada experiencia. “Siento que este es mi año. Después de tanto sembrar, ahora estoy empezando a cosechar”, concluye, convencido de que la perseverancia y la pasión por el arte son sus mejores aliados para enfrentar los desafíos futuros.

El elenco completo de la
El elenco completo de la nueva telenovela de Latina, 'Valentina Valiente', posa sonriente durante su presentación oficial ante los medios. (Instagram Latina)

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