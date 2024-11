Andrea San Martín desafía a Deyvis Orosco tras declaraciones: “Sé, lo mudo que quedarías si te preguntan por D”

Andrea San Martín amenaza a Deyvis Orosco tras declaraciones. (Captura: Mamá por partida doble)

La disputa entre Andrea San Martín y Deyvis Orosco sigue escalando. El cumbiambero había sido abordado en el Aeropuerto Jorge Chávez por un periodista de ‘Amor y Fuego‘, quien le preguntó sobre la polémica situación con su primo Bill Orosco.

Recordemos que Bill ha sido bloqueado por Deyvis para cantar los temas de su padre Johnny Orosco y utilizar el apellido familiar para su orquesta, lo que ha generado un fuerte conflicto dentro de la familia. La única que ha salido en su defensa es la modelo.

Y es que, el “Bomboncito”, no dudó en responder con una frase que reflejaba su postura a las cámaras de Peluchín: “Yo estoy acostumbrado a que hablen de mí. Quiero que la gente saque sus propias conclusiones.” Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas para Andrea, quien no tardó en responder a través de sus historias de Instagram.

Con un tono desafiante, Andrea comenzó a compartir un mensaje en el que dejaba claro que Deyvis Orosco no podría refutar lo que ella y otras personas pudieran decir sobre él. “Seguirás sin poder refutar ni una sola palabra de lo que yo y más personas salgan a decir. ‘Acostumbrado a que hablen de mí’, dijo el que hizo una novela jugando con sus personajes. Tu novela terminó, pero la mía recién comienza… ‘los capítulos perdidos de tu nombre y el mío’ basado en hechos reales y con personajes reales”, fue el mensaje directo de Andrea.

A lo largo de sus historias, la exchica reality también insinuó que Deyvis se quedaría callado si le preguntaban por un tema en particular. “Sabía que no ibas a responder NADA, tanto como sé lo mudo que te quedarías si te preguntan por D… tú y yo nos entendemos, no? Así que la próxima que te pregunten por mi, piénsalo dos veces porque yo a ti no te tengo miedo,” sentenció Andrea en un mensaje claro y contundente.

A esta guerra mediática se suma otro factor curioso: Andrea San Martín compartió un video en el que se la veía con la exbailarina Dania Galarreta, quien habría tenido una relación clandestina con Deyvis Orosco antes de que este último se hiciera público en su romance con la hija de Jessica Newton. Andrea no dio nombres, pero dejó abierta la posibilidad de que su mensaje estuviera relacionado con esta situación, manteniendo la intriga en el aire.

De esta manera, la exchica reality no solo arremete contra su expareja por su actitud frente a la disputa con Bill, sino también por su falta de respuestas claras sobre ciertos temas que ella, al parecer, está dispuesta a revelar en el momento oportuno. La guerra entre ellos sigue intensificándose y no parece que haya un final cercano.

Andrea San Martín acusa a los medios de cerrarle las puertas a Bill Orosco

Hace poco, Andrea San Martín pidió que esta disputa no afecte el legado del grupo Néctar y abogó por que talentos emergentes como Bill Orosco puedan tener la oportunidad de destacar sin enfrentarse a obstáculos familiares o comerciales. “Yo solo espero que esto sirva que más programas puedan abrirle las puertas al talento peruano”, indicó Andrea.

Aunque evitó mencionar nombres específicos, insinuó que un programa de señal abierta le habría cerrado las puertas al joven cantante, incluso cuando se ofrecieron a pagar para participar. “Ni siquiera en programas de antena caliente le han permitido entrar”, agregó San Martín.

