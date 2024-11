Marco Zunino revela que le diagnosticaron cáncer de vejiga: “Sí lloré, pero la vida sigue”

Marco Zunino revela que fue diagnosticado de cáncer a la vejiga

Marco Zunino decidió no callar más e hizo una fuerte revelación sobre la situación que enfrenta desde hace unos meses. El querido artista de cine, teatro y televisión fue diagnosticado de cáncer de vejiga. Bastante sereno, el actor contó detalles del proceso que está viviendo, donde tuvo que enfrentar su realidad y permitirse llorar para recobrar fuerza y seguir adelante.

“Este año pasaron varias cosas y entre ellas un diagnostico positivo de cáncer a la vejiga. Recogí la biopsia, y el doctor me dijo, ‘es positivo, es cáncer’. Se sienten escalofríos, dije ‘ok, qué es lo que tengo que hacer’”, contó el actor a Dia D, detallando que recibió la noticia el mismo día que tenía su ensayo general para ‘Nubeluz El reencuentro’.

“No voy a mentir, lloré, se me salieron las lágrimas”, acotó Marco Zunino, resaltando que en un principio intentó mantenerse con cabeza fría.

El actor tuvo que someterse a una operación y, pese a que le dijo a sus amigos que no vayan a verlo, esto no fue posible. “No había manera que no vayan, tengo mucho que agradecerles”, señaló.

Marco Zunino fue diagnosticado de cáncer a la vejiga. Día D

Siguió los pasos de Christian Thorsen

Marco Zunino resaltó lo mucho que le benefició el hacerse el chequeo preventivo. Según contó, fue gracias a Christian Thorsen que llegó a su diagnóstico positivo, pues al ver su caso se animó a hacerse los exámenes.

“El cáncer está en estadio I, lo sacaron. Ahora estoy en tratamiento de inmunoterapia, que es tan efectivo como la quimioterapia. Y creo también en los tratamientos alternativos, pienso que deberías hacer ambos”, resaltó Marco Zunino, quien viene siguiendo el tratamiento del muérdago, el cual funcionó a Christian Thorsen.

Con este proceso, Marco Zunino busca fortalecer su sistema inmunológico frente al cáncer. Además, toma un tratamiento basado en ondas de sonido llamado calma curativa.

La decisión de hacerse el examen preventivo resultó crucial, señala el actor, ya que le permitió detectar la enfermedad en una etapa temprana, aumentando sus posibilidades de recuperación.

“Hay días que te vas a desplomar definitivamente, tampoco soy Superman. Me dieron el diagnóstico y sí, lloré. Hubo un día que me di cuenta que no me había dado el permiso a llorar y el permiso a decir: ‘oye, te ha dado cáncer, es cáncer. Desahógate, no te hagas siempre fuerte. Esta bien que seas fuerte, pero también tienes todo el derecho de desmoronarte un rato, y de ahí seguir, porque la vida sigue”, sentenció.

Marco Zunino hace fuerte confesión sobre su estado de salud.