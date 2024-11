Fredy Hinojosa es captado en el ‘cofre’: denuncian presunto uso irregular del vehículo presidencial

Vocero es cuestionado por el uso del vehículo oficial. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Fredy Hinojosa vuelve a estar bajo el escrutinio público. El vocero de la presidenta Dina Boluarte, a quien ya se le cuestiona su labor como portavoz ante la existencia del premier, es acusado de utilizar de forma irregular uno de los vehículos oficiales destinados al Despacho Presidencial. El dominical Punto Final captó que el funcionario hace uso del auto como su movilidad personal.

De acuerdo a las imágenes, el 11 de octubre, 16 de octubre, el 5 de noviembre y el 22 de noviembre, el vehículo de placa EGU897 fue captado frente a la casa de Hinojosa en Pueblo Libre. La ruta es la misma: se desplaza desde su domicilio hasta la sede del poder Ejecutivo, ubicada en el Centro de Lima.

Lo que podría parecer una simple rutina, desató críticas y cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos. Víctor Andrés García Belaunde, exsecretario de Palacio de Gobierno, señala que este tipo de prácticas no solo es inadecuado, sino que proyecta una mala imagen del gobierno.

“Están dando la imagen muy mala de un despilfarro y de una irresponsabilidad que tiene el gobierno hacia el país. Eso es lo que más preocupa. [¿A él no le corresponde?] No, porque él no está en planilla. Él no es parte de la estructura del Estado, no es un funcionario público de carrera; por tanto, no debería tener ningún tipo de beneficio de esa naturaleza. Hay un mal uso y abuso de los recursos públicos”, expresó.

García Belaúnde cuestionó el uso del vehículo oficial por parte de Fredy Hinojosa. | Andina

José Elice, también exsecretario de Palacio de Gobierno, mencionó que si bien a veces se realizaban esas acciones, estas eran porque se trataba de alguna emergencia o actividades especiales. “No es usual, eso no se hace regularmente”, aclaró.

En respuesta, el Despacho Presidencial defendió el uso del cofre por parte del vocero e indicó que “le corresponde la asignación vehicular, de acuerdo al artículo 10.5 del capítulo I de la Ley 31953 ‘Ley de Presupuesto del Sector Público’. “Esta asignación se aplicó a sus antecesores desde hace muchos años”, agregaron.

Al respecto, el programa indicó que, de acuerdo a la Directiva N° 008-2017, los autos asignados deben ser utilizados para actividades oficiales, como la realización de comisiones de servicio o el traslado de materiales y bienes del gobierno. Sin embargo, en ninguna parte de esta normativa se menciona que estos vehículos deben ser utilizados para recoger a los funcionarios en sus domicilios particulares.

Asimismo, la Ley de Presupuesto Público 2024, que regula los recursos del Estado, también establece que los vehículos oficiales son para fines exclusivamente institucionales. “Este tipo de uso de vehículo está asignado solo para los casos de uso oficial. Cualquier tipo de distorsión de este uso evidentemente está infringiendo una norma”, comenta la abogada Cecilia Ruiz, especialista en Derecho Administrativo.

Dina Boluarte creó el puesto para Fredy Hinojosa. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia

En ese sentido, Ruiz, consideró que el utilización recurrente de vehículos públicos para fines privados constituye una infracción a la normativa vigente y una falta de respeto a los principios de eficiencia y austeridad que deben regir el empleo de recursos del Estado.

“[¿El señor Hinojosa debió ir con un auto particular o taxi a su centro de labores?] Como cualquier otro servidor, las normas de uso de recursos públicos y la asignación de estos son bastante claras y no hay que olvidar lo fundamental: las normas de este año preconiza el tema del ahorro y del uso exclusivo para actos de carácter oficial. Es decir, asignados y directamente relacionados con la función pública que ejerce este servidor”, acotó.

“La única persona que se sube es la presidenta”

En la víspera, al ser consultada por si se destinó el cofre para Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre prófugo desde hace más de un año, la jefa de Estado no solo rechazó el hecho, sino que aseguró que es la única que hace uso de estos vehículos.

“Le quiero decir a la población peruana: a ti, hermana, madre de familia, trabajadora, profesional, abogada, a todos los peruanos: la única persona que sube al ‘cofre’ es la presidenta de la República”, mencionó entonces.