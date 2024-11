Accidente en Moyobamba: profesora perdió a sus hijos de 2 y 17 años en despiste de bus que ya deja 12 muertos

El lamentable accidente ocurrió en la carretera Fernando Belaúnde Terry en la región de Moyobamba, en la región San Martín. (Composición: Infobae Perú)

El trágico accidente, ocurrido en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región San Martín, ya suma 11 personas fallecidas y más de 30 heridos de gravedad. Entre las víctimas mortales se encuentran dos hijos de Alicia Díaz Carhuapoma, docente del colegio San Jacinto de Vice, de la ciudad Piura.

El accidente, registrado en el tramo conocido como El Triunfo, cerca a la localidad de Moyobamba, involucró un bus de la empresa de transporte Móvil Bus, que cayó a un precipicio de aproximadamente 150 metros. Al interior se trasladaba un grupo de escolares de viaje de promoción.

Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), el siniestro habría sido causado por la irrupción de un motofurgón en la vía, lo que hizo que el bus se despistara y volcara.

El siniestro causó la muerte de al menos 7 personas, incluyendo varios menores de edad, según informaron las autoridades locales.

Entre las víctimas están A. P. D., de 17 años, y L. B. P. D., de 2 años, hijos de la profesora Alicia Díaz, quien resultó gravemente herida y permanece internada en un hospital de Moyobamba. El padre de los menores fue quien reconoció sus cuerpos en el lugar del accidente.

El colegio La Salle de Piura, donde el mayor de los hermanos era estudiante de último año, expresó su pesar mediante un mensaje de condolencias. De igual manera, la UGEL Piura manifestó su solidaridad con la familia de la docente, calificando la pérdida como una “tragedia irreparable”.

De la alegría al horror

El bus transportaba a estudiantes de los colegios San Jacinto, de Vice, y La Salle, de Piura, quienes se dirigían a Moyobamba como parte de un viaje de promoción. El accidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana del pasado sábado 23 de noviembre, cuando los jóvenes disfrutaban del recorrido.

Bus de la empresa de transporte Móvil Bus se despistó cuando se dirigía de Tarapoto a Moyobamba. Se reporta varios muertos y heridos. | Facebook / Aguaytía Noticias

Testigos relataron que la tragedia convirtió los momentos de alegría en escenas de horror. Los gritos de los pasajeros atrapados entre los restos del vehículo alertaron a los pobladores cercanos, quienes acudieron al lugar para ayudar en las labores de rescate. Los equipos de bomberos, policías y personal de salud se unieron a los esfuerzos para liberar a las personas atrapadas y trasladar a los heridos a los hospitales de Rioja y Moyobamba.

Las autoridades, hasta el momento, ya confirmaron la identidad de algunas víctimas mortales, entre ellas: Carmen Huamán Timana (43), Leydi García Vela (25), Jhonny Jairo Bolero Hernández (40), Cris Jair P. E. (17), Marisol Torres Portocarrero (52), Pedro Israel N. G. (17), Dolibeth Vela Huansi (30), Yessica Maite P. R. (17), un ciudadano colombiano por identificar y los dos menores hijos de la profesora.

Menores fallecieron

La tragedia conmovió a la comunidad de Moyobamba, cuyos habitantes acudieron masivamente a los hospitales locales para donar sangre a los heridos. Sin embargo, el estado crítico de algunos pacientes resultó en más pérdidas. Dos menores fallecieron durante cirugías debido a severas hemorragias internas, pese a los esfuerzos del personal médico. La mañana de este domingo otro escolar se convirtió en la víctima mortal número 12, según informaron medios locales.

Varios de los heridos trasladados al Hospital de Moyobamba se encuentran en estado crítico.

Por su parte, los familiares de las víctimas en Piura se congregaron en la sede de Móvil Bus para exigir apoyo para trasladarse al lugar del accidente. “Me comuniqué con mi hija a las 7 de la mañana; me dijo que estaban desayunando, y ahora no contesta el teléfono. No sé nada de ella”, expresó desesperada una madre frente al terminal de la empresa.

El director del colegio San Jacinto, César Galán Purizaca, aseguró que el viaje no contaba con la autorización de la institución, lo que genera interrogantes sobre las condiciones en que se organizó el viaje de promoción. Mientras tanto, la Policía Nacional dispuso el envío de un avión de la Dirección de Aviación para evacuar a los heridos y agilizar la atención médica.

El accidente pone nuevamente en evidencia los peligros de las carreteras de la región San Martín, conocidas por sus curvas pronunciadas y precarias condiciones de seguridad, además de plantear serias dudas sobre la supervisión en los viajes escolares y la regulación del transporte interprovincial.