Estos son los tres feriados largos que tendrá Perú en diciembre 2024

Del 6 al 9 de diciembre: el primer viernes de diciembre, día 6 , fue decretado como día no laborable para el sector público, lo que empalma con el sábado 7, día de descanso habitual, y el domingo 8 de diciembre , feriado por Inmaculada Concepción. Este fin de semana largo se extiende hasta el lunes 9 , feriado por la Batalla de Ayacucho, brindando a los trabajadores la oportunidad de disfrutar de un período prolongado de descanso.

Del 21 al 25 de diciembre: aunque los días sábado 21 y domingo 22 de diciembre no han sido decretados como feriados o días no laborables, son generalmente días de descanso habitual. Estos días colindan con el lunes 23 y martes 24, ambos días no laborables, seguidos del miércoles 25, día feriado, lo que extiende el período de descanso en el marco de la celebración de Navidad.