Tilsa Lozano enfurece cuando le consultan sobre choque de Juan Manuel Vargas: “No tengo nada que ver”

La exmodelo Tilsa Lozano sorprendió con su regreso a los escenarios, esta vez como animadora en un evento de salsa, donde se mostró feliz y entusiasmada de volver a conectar con el público. Durante su participación, Lozano respondió varias preguntas de los medios, aunque no esperaba que el tema de su expareja, el exfutbolista Juan Manuel Vargas, saliera a relucir, especialmente tras el reciente accidente automovilístico que protagonizó en aparente estado de ebriedad.

En declaraciones expuestas este viernes 15 de noviembre en el programa Todo se Filtra, Lozano expresó su alegría por estar nuevamente en los reflectores, pero marcó distancia cuando fue consultada sobre el incidente de Vargas. Ante la pregunta de si manejaba en estado de ebriedad, Tilsa respondió tajante: “Yo estoy con chofer. Yo siempre bien cuidada”, dejando claro que evita conductas irresponsables al volante.

Cuando se le preguntó directamente sobre el choque y detención del exfutbolista, Lozano aseguró desconocer los detalles del caso: “No, desconozco mayormente. No tengo idea la verdad”. De forma breve, la exmodelo reiteró que siempre opta por la seguridad al trasladarse con un conductor profesional.

Tilsa Lozano no hablará más sobre Juan Manuel Vargas.

Sin embargo, las preguntas sobre su vínculo con Vargas continuaron, lo que llevó a Lozano a marcar un límite con los periodistas. “No, mi amor. En todo caso, se lo tienen que preguntar a un familiar, no a mí. No tengo nada que ver en ese lugar”, respondió con firmeza, dejando en claro que prefiere no involucrarse en la situación.

El regreso de Tilsa Lozano a las tablas ha generado comentarios positivos, destacando su profesionalismo y carisma como animadora. Pese a la insistencia de los medios, la exmodelo dejó claro que su enfoque está en su carrera y su vida actual, evitando polémicas relacionadas con el pasado.

Juan Manuel Vargas manejó en estado de ebriedad

El pasado domingo 10 de noviembre, el exfutbolista de la selección peruana Juan Manuel Vargas protagonizó un accidente automovilístico en el distrito de Magdalena del Mar, al estrellar su camioneta contra un poste. Tras el incidente, el popular ‘Loco’ fue trasladado a la comisaría para rendir su declaración, mientras surgían especulaciones sobre un posible estado de ebriedad.

Juan Manuel Vargas adquirió lujosos autos durante su etapa como futbolista en Europa.

En declaraciones a la prensa, Vargas negó haber consumido alcohol y aseguró que el accidente se debió a una distracción con su teléfono móvil. Además, afirmó haber colaborado en todo momento con las autoridades. Sin embargo, un informe emitido por ATV contradijo su versión, señalando que el exfutbolista sí habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

El noticiero reveló que el dosaje etílico realizado a Vargas mostró un alarmante nivel de alcohol en sangre de 2.65, una cifra que confirma que no estaba apto para conducir. Este resultado desmiente las declaraciones del exjugador, generando mayor controversia en torno a su comportamiento y responsabilidad en el incidente.